Buongiorno, Girini! Zo staan we de komende drie weken op. De 107e Giro gaat morgen van start. De grote ronde met ongetwijfeld het lekkerste eten en de mooiste trofee. Maar hoe goed kent u de erelijst? We zoeken de recentste 23 winnaars. Marco Pantani levert je dus jammer genoeg geen punten op. Met de ploegen van de renners krijg je alvast een duwtje in de rug!