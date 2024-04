In de schaduw van Tadej Pogacar: dit zijn de concurrenten voor eindwinst in de Giro

di 30 april 2024 08:42

Zelden leek een pronostiek voor een grote ronde zo voorspelbaar als voor deze Giro. Tadej Pogacar staat als superfavoriet op eenzame hoogte. Vrijwel niemand lijkt eraan te twijfelen dat de Sloveen op zondag 26 mei de Trofeo Senza Fine en de maglia rosa claimt in Rome. Of steekt een van deze kornuiten stokken in de wielen?

1. Geraint Thomas en Thymen Arensman

De haat-liefdeverhouding van Geraint Thomas met de Giro kreeg vorig jaar weer een knauw. Op de voorlaatste dag was de Monte Lussari zijn Waterloo. Thomas voelde zich tijdens de klimtijdrit niet als een vis in het water en moest de roze trui alsnog afstaan aan Primoz Roglic. Een jaar later is Thomas tuk op revanche, maar zijn snode plannen kregen natuurlijk opnieuw een deuk toen Tadej Pogacar zijn komst aankondigde. De agressieve koersstijl van Pogi botst met hoe Thomas een koers benadert. Thomas koos dit seizoen voor een gelijkaardige voorbereiding met de Ronde van Catalonië en de Tour of the Alps. Dat deed de Welshman - opnieuw - zonder potten te breken. Maar op zijn 37e weet Thomas als geen ander hoe hij moet toeleven naar een grote ronde. Miskijk je dus niet op zijn anoniem voorjaar: het is nu eenmaal de modus operandi van de voormalige Tour-winnaar. De twee tijdritten moeten een bondgenoot zijn in zijn jacht op het podium, maar de diesel in Thomas zal meteen opgewarmd moeten zijn met de aankomsten bergop op dag 2 en dag 8 van deze Giro. Ineos Grenadiers kan ook goochelen met Thymen Arensman als plan B. De Nederlander was vorig jaar 6e, maar kwam er na sterke prestaties in de Algarve (5e) en Tirreno-Adriatico (6e) vorige week in Romandië (27e) helemaal niet aan te pas.

Kan Geraint Thomas nog eens zijn allerbeste benen opdiepen?

2. Ben O'Connor

Decathlon-AG2R heeft zichzelf gereanimeerd en kopman Ben O'Connor is een van de uithangborden van de gedaantewisseling. O'Connor heeft in samenspraak met zijn team de Tour uit zijn gedachten geband en lijkt bevrijd te koersen. Hij keert voor het eerst sinds 2020 terug naar de Giro. In die editie won O'Connor in het shirt van NTT op Madonna di Campiglio. Ondanks die klinkende zege moest O'Connor daarna bedelen voor een contract en AG2R viste hem op de valreep op. De 28-jarige Australiër werd in zijn eerste Tour voor zijn Franse werkgever meteen 4e, maar dat verwachtingspatroon werkte de voorbije jaren vooral verlammend. Anno 2024 boert O'Connor een stuk beter: hij won al 2 koersen en eindigde 2e in de UAE Tour, 5e in Tirreno-Adriatico en 2e in de Tour of the Alps. De lange tijdritten zijn een gesel voor de ranke Australiër, maar in het hooggebergte zal hij zich helemaal in zijn sas voelen.

Ben O'Connor fladderde begin dit jaar naar ritwinst in de UAE Tour.

3. Romain Bardet

Bij AG2R maakte Romain Bardet destijds plaats voor zijn opvolger uit Australië. De Fransman stond 2 keer op het podium van de Tour, maar gooit het bij DSM-Firmenich PostNL over een andere boeg. Ook nu spreken Bardet en zijn team zich in verdekte termen uit over een klassement. De helft van de selectie zal zich om sprinter Fabio Jakobsen bekommeren, maar dat Bardet goed in zijn vel zit, bewees hij met zijn 2e stek in Luik-Bastenaken-Luik. De Fransman, een mens van vlees en bloed, kon zijn tranen in Luik niet verbergen. Het waren tranen van geluk en ook voldoening na alle ellende die hij al heeft meegemaakt. Met vallen en opstaan blijft een cliché dat zeker van toepassing is op de Fransman. Al te vaak heeft Bardet met uitstekende benen een grote ronde moeten verlaten na een crash. Als hij deze keer bespaard blijft van dat leed, kan hij met een ontspannen mindset vanuit de luwte toeslaan.

Romain Bardet was runner-up in La Doyenne.

4. Daniel Martinez

Bora-Hansgrohe spaart kopstukken Primoz Roglic, ex-winnaar Jai Hindley en Aleksandr Vlasov op voor de Tour. Dat betekent dat Daniel Martinez het rijk voor zich heeft. De Colombiaanse snor begon voortvarend aan het seizoen met dubbele ritwinst en een 2e plaats in het eindklassement van de Ronde van de Algarve. In Tirreno-Adriatico gaf hij op met knieproblemen en sindsdien heeft de Colombiaan niet meer gekoerst. Zijn fysieke paraatheid is een vraagteken, maar als allrounder moet hij tussen Turijn en Rome tot zijn recht komen. Met zijn punch kan hij het Pogacar alleszins moeilijk maken (vraag maar aan Remco Evenepoel) en in de tijdritten moet hij het tijdsverlies kunnen beperken. Zijn Italiaanse verleden zal Martinez wellicht vleugels geven. In de Giro van 2021 werd hij als handlanger van eindwinnaar Egan Bernal zelf nog 5e.

Springveer Daniel Martinez gaf Remco Evenepoel 2 keer het nakijken in Portugal.

5. Cian Uijtdebroeks

Vorig jaar won Jumbo-Visma de 3 grote rondes, dit jaar is de insteek voor de Giro compleet anders. Bij de ploegvoorstelling in december opperde Visma-Lease a Bike al dat ze in Italië op ritzeges zullen azen. Met Wout van Aert verdween een cruciale pion van het schaakbord, sprinter Olav Kooij krijgt Christophe Laporte als compagnon mee. Concrete klassementsambities werden niet uitgesproken, maar wees er maar zeker van dat de ijverige Cian Uijtdebroeks zich niet wil beperken tot een Italiaans leerproces. Zijn 8e plaats als debutant in de Vuelta betekent dat de nog altijd maar 21-jarige Uijtdebroeks niet meer anoniem kan meepeddelen in het peloton, maar sinds de Ronde van Catalonië eind maart is de klimmer een beetje van de radar verdwenen. Uijtdebroeks gaf er op de slotdag op met maagproblemen. De winnaar van de Ronde van de Toekomst heeft zich de voorbije maanden laten onderdompelen in het Visma-bad, maar in welke mate is er nu al progressie waarneembaar? De 2 tijdritten, zijn grootste werkpunt, zullen een blok aan het been zijn, maar in de bergritten moet Uijtdebroeks zich kunnen manifesteren. Top 5 zou meer dan een onderscheiding opleveren.

Visma-Lease a Bike wil Cian Uijtdebroeks geen druk opleggen.

6. Damiano Caruso en Antonio Tiberi

Hoe verzoent Bahrain Victorious oud en jong? Veteraan Damiano Caruso is intussen 36 jaar en heeft de voorbije maanden geen uitschieters laten noteren, maar voor eigen volk heeft de landmeter altijd iets extra's in petto. Vorig jaar werd hij nog 4e. Anderzijds brandt ook Antonio Tiberi van ambitie. De 22-jarige Italiaan werd vorig jaar rond deze tijd doorgestuurd bij Trek-Segafredo na het kattenincident, maar wordt meer en meer een sluipschutter op twee wielen. Hij werd 8e in Tirreno-Adriatico en 3e in de Tour of the Alps. Tiberi was er niet weg te slaan van de eerste rijen, maar koerste er niet intelligent en bleek ook geen echte ploegspeler. Het temperamentvolle kereltje is de hoop van de laars.

Antonio Tiberi wil naar eigen zeggen voor de top 5 gaan.

7. Eddie Dunbar

Eddie Dunbar mocht vorig jaar bij Jayco - AlUla eindelijk het kopmanschap opeisen in een grote ronde en ontgoochelde niet met zijn 7e stek in de Giro. Het voorjaar van de Ier viel toen deels in het water door een handbreuk, een letsel dat hij zowaar ook dit jaar opliep, nu in de UAE Tour. In Romandië speelde Dunbar geen rol van betekenis, maar met de ambitieuze Lucas Plapp vormt hij een aantrekkelijke tandem. Al zou de Australische kampioen zich tijdens zijn ontdekkingsreis vooral willen focussen op de 2 tijdritten.

Eddie Dunbar lag na de UAE Tour even in de lappenmand.

8. Juan Pedro Lopez

In de Giro van 2022 reed Juan Pedro López 10 dagen rond met de roze trui. De kleine Spanjaard klokte als beste jongere uiteindelijk af op de 10e plaats, maar in 2023 volgde geen bevestiging. Samen met Lidl - Trek lijkt Lopez dit jaar weer een stap gezet te hebben. Hij boekte in de Tour of the Alps zijn eerste profzege en werd er ook eindwinnaar. Met zijn vertrouwen zit het dus helemaal snor.

Juan Pedro Lopez zal met tonnen zelfvertrouwen aan de start staan.

9. Nairo Quintana

Zou er iemand nog een cent geven voor de kansen van Nairo Quintana? De eindwinnaar van 2014 is na zijn schorsing opgevangen door Movistar Team, maar van een terugkeer door de grote poort is geen sprake. Quintana moddert al enkele maanden aan en na een val in de Ronde van Catalonië straalt hij zelf ook weinig geloof in zijn kunnen uit. "Ik zal er meedoen als een renner tussen de andere renners", aldus Quintana.

Nairo Quintana mikt op ritwinst, een klassement komt op de tweede plaats.

10. Hugh Carthy

Hugh Carthy begint in Piëmonte aan zijn 7e Giro en elk jaar valt zijn naam in de voorbeschouwingen. En toch blijft iedereen op zijn honger zitten na zijn 3e plaats in de corona-Vuelta van 2020. Carthy zal in beide tijdritten minuten aan zijn broek krijgen en zal in de bergen dus een inhaalrace op poten moeten zetten. Dat de Giro minder hoogtemeters telt en minder zwaar lijkt, speelt niet in zijn kaart.