Dit is het parcours van de Giro 2024: 2 tijdritten en 6 aankomsten bergop

do 25 april 2024 10:26

Girini! Op zaterdag 4 mei snijden we met de Giro d'Italia de taart van de grote rondes aan. Op een korte passage in Zwitserland na blijft de Ronde van Italië de grenzen van de laars trouw. Wat de 21 etappes in petto hebben, lees je in deze vooruitblik op het parcours van de Giro.

De 107e Giro d'Italia in een notendop:

van zaterdag 4 mei tot en met zondag 26 mei

van Venaria Reale tot Rome: 3.400,8 kilometer

44.650 hoogtemeters

gemiddelde afstand per etappe: 161,9 kilometer

6 aankomsten bergop: rit 2 (Oropa), rit 8 (Prati di Tivo), rit 10 (Bocca della Selva), rit 15 (Livigno), rit 16 (Monte Pana), rit 17 (Passo Brocon)

2 tijdritten: rit 7 (40,6 kilometer), rit 14 (31,2 kilometer)

Cima Coppi: Stelvio in rit 16

Organisatie toont clementie

Het charme-offensief richting Tadej Pogacar heeft er wellicht iets mee te maken. De Sloveen debuteert in de Giro, maar om de brug met de Tour de France behapbaar te maken, werd voor deze editie een naar Italiaanse normen vrij milde Giro uitgetekend. Dat vertaalt zich in het aantal kilometer (3.400,8 kilometer tussen Venaria Reale en Rome), een gemiddelde afstand per dag van 161,9 kilometer en slechts 44.650 hoogtemeters. Neen, we onderschatten die getallen geenszins, maar tegenover de vorige jaren ligt het aantal hoogtemeters beduidend lager (51.000 hoogtemeters de voorbije 2 edities) en heeft organisator RCS niet toegegeven aan de drang naar overdrijving. Slechts 4 keer overschrijdt het peloton de daggrens van 200 kilometer en met 6 aankomsten bergop, 2 tijdritten en minstens een handvol sprinterskansen komt zowat iedereen aan zijn trekken.

Het openingsweekend: punchers in Turijn, klimmen naar Oropa

Piemonte huisvest dit jaar de Grande Partenza met de openingsrit op zaterdag 4 mei tussen Venaria Reale en Turijn. Met de passage over de Superga wordt 75 jaar na de vliegramp met de voetbalploeg van Torino stilgestaan bij het drama. De eerste maglia rosa zal na een golvende finale om de schouders hangen van een sterke beer of puncher. Het oorspronkelijke parcours werd na de "andiamo" van publiekstrekker Pogacar overigens nog gespekt met een extra klimmetje in de diepe finale. De roze loper wordt zo uitgerold voor de Sloveen. Tijdens het tweede luik van het openingsweekend zullen de favorieten sowieso klaarwakker moeten zijn. Richting Oropa, waar Marco Pantani 25 jaar geleden demonstreerde en Tom Dumoulin in 2017 won, krijgen we meteen de eerste aankomst bergop. Voor het eerst sinds de Etna in 1989 kiest de parcoursbouwer voor een klimexamen zo vroeg in het rittenschema van de Giro.

Rit 1: eerste roze trui is voor de punchers.

Rit 2: de eerste aankomst bergop.

Week 1: grind, lange tijdrit en Prati di Tivo

De antipasti zullen zwaar op de maag liggen, maar daarna oogt de menukaart iets lichter verteerbaar met 3 potentiële sprintkansen. Moet gezegd: de Italianen hebben vooral maandag en dinsdag nog enkele addertjes onder het gras in de route gesmokkeld. De 4e etappe is een knipoog naar Milaan-Sanremo met een trektocht langs de Ligurische kust en de Capo Mele in de diepe finale. Met een sprintersrit op dag 5 in Lucca zijn we aanbeland in Toscane en de Giro snuift een dag later (donderdag 9 mei) de Strade Bianche-vibes op met een gravelrit richting Rapolano Terme. Het is een lightversie met een portie van 11,6 kilometer grindwegen verspreid over 3 secties, maar de settori sterrati zullen de hectiek nog wat meer voeden.

Rit 3: sprinters of punchers.

Rit 4: een vleugje Milaan-Sanremo voor de sprinters.

Rit 5: sprinters.

Rit 6: stof happen op de grindwegen.

Het einde van de werkweek kleuren we in met een tijdrit van liefst 40,6 kilometer richting Perugia. Na 34 vlakke kilometers volgt nog een pittig toetje met het nodige hoogteverschil, waar de klimmers hun schade tegenover de pure krachtpatsers een beetje kunnen uitvlakken. We duiken op zaterdag 11 mei het weekend in met de eerste 5 sterrenetappe van deze Giro. Prati di Tivo (14,6 kilometer aan 7 procent) is het decor van de tweede aankomst bergop. In Tirreno-Adriatico van 2021 was Pogacar er de sterkste. In Napels sluit het peloton de eerste week af. Sprinters kunnen hun hartje nog eens ophalen, al moeten ze waakzaam zijn voor de windvlagen langs de kust en in de baai van Napoli wacht sowieso een chaotische slotfase.

Rit 7: de eerste tijdrit.

Rit 8: de tweede aankomst bergop.

Rit 9: sprinters.

Week 2: cruciaal weekend voor het klassement

Vanuit Pompei zal week 2 losbarsten met een nieuwe klautertocht richting de Bocca della Selva, de derde aankomst bergop (17,9 kilometer aan 5,6 procent). Wie na de eerste rustdag met de typische blues kampt, kan hier al afgestraft worden. Rit 11 (sprinters), rit 12 (heuvelterrein met muurtjes voor aanvallers) en rit 13 (sprinters) voeren ons richting het voorlaatste weekend met zaterdag de tweede en laatste tijdrit van deze Giro. Richting Desenzano del Garda bevat de omloop van 31 kilometer amper hindernissen. Het Gardameer is het geliefkoosde terrein voor de pure specialisten, de berggeiten zullen aan damage control moeten doen.

Rit 10: derde aankomst bergop.

Rit 11: sprinters.

Rit 12: heuvelspecialisten.

Rit 13: sprinters.

Rit 14: tweede en laatste tijdrit.

Wie geen fan is van de grote plateau en zich zaterdag dus kwetsbaar heeft opgesteld, krijgt zondag meteen een kans op revanche in de 15e etappe. Is dit de koninginnenrit? Op weg naar Livigno wacht een monstertocht van 222 kilometer met liefst 5.400 hoogtemeters. Het wordt net voor de laatste rustdag een uitputtingsslag over de Mortirolo waar fatale tikken kunnen worden uitgedeeld.

Rit 15: vierde aankomst bergop.

Week 3: Stelvio, dubbele beklimmingen en Rome

Vorig jaar had de organisatie zowat al het vuurwerk opgespaard tot de slotweek. Dat is dit jaar niet het geval, al zullen de laatste loodjes van de Garibaldi ook nu weer zwaar wegen. De toegangspoort van de 16e etappe op dinsdag 21 mei is namelijk de Stelvio, meteen ook de Cima Coppi op 2.758 meter boven zeeniveau. Minpuntje voor de wielerfans is dat er na het dak van deze Giro 100 kilometer gewacht moet worden op de volgende beklimming, al mag dat de pret niet bederven voor de vijfde aankomst bergop.

Rit 16: vijfde aankomst bergop.

Geen 2 zonder 3, want na zondag (5.400) en dinsdag (4.350) volgt ook woensdag nog een bergfestijn met 4.200 hoogtemeters. Gezien de kortere afstand krijgt deze etappe weer 5 sterren van de organisatie. De Passo Brocon is met een dubbele beklimming de smaakmaker. Het is meteen ook de zesde en laatste aankomst bergop.

Rit 17: zesde en laatste aankomst bergop.

Sprinters met een derde long kunnen zich uitleven in Padova, aanvallers komen aan hun trekken in de heuvels van de 19e etappe naar Sappada (nabij de Sloveense grens). Het slotweekend heeft op zaterdag 25 mei met de rit naar Bassano del Grappa nog een laatste climax in het hooggebergte in petto. Er wacht geen aankomst bergop, maar de tweevoudige kennismaking met de beestachtige Monte Grappa zal de keizer van deze Giro kronen. Die eindwinnaar mag op zondag 26 mei paraderen in de straten van Rome, waar we na een criterium op de Via dei Fori Imperiali een punt zetten achter deze 107e Ronde van Italië.

Rit 18: sprinters.

Rit 19: aanvallers.

Rit 20: laatste bergrit.