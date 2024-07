Tadej Pogacar verklapt geheimpje, dacht aan zinnetje van Urska en prikt volgende doel: "Ik wil die trui van Mathieu"

De Giro d'Italia? De roze trui en 6 ritzeges. De Tour de France? De gele trui en 6 ritzeges. Tadej Pogacar (25) heeft zijn afspraak met de geschiedenis niet gemist. De Sloveen realiseert voor het eerst sinds Marco Pantani in 1998 de historische dubbel. "Ik heb genoten van de eerste tot de laatste dag", reageerde hij.

Wie heeft er nog superlatieven om de Tour de France van deze Tadej Pogacar te beschrijven? Hij zakte als topfavoriet af naar Firenze en verpletterde vooral in de tweede helft op weg naar Nice zijn concurrenten.

"Ik ben supergelukkig, ik kan het niet beschrijven. Na 2 harde jaren in de Tour, met enkele foutjes, is alles nu perfect verlopen. Ik vind de juiste woorden niet", vertelde hij in zijn eerste reactie.

"Dit is de eerste grote ronde waarbij ik elke dag vertrouwen voelde. Zelfs in de Giro heb ik één slechte dag gehad, al zal ik jullie niet verklappen wanneer dat was."

"Maar deze Tour was geweldig. Ik heb genoten van de eerste tot de laatste dag. De steun was onwaarschijnlijk en ik kon niemand teleurstellen."