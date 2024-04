5 sleutelritten in de Giro van 2024: heiligdom van Pantani, lange tijdrit, Livigno, Stelvio en de Monte Grappa

Vanaf zaterdag 4 mei bekijkt het peloton het leven weer door een roze bril. Tussen Venaria Reale en Rome worden de renners uitgedaagd in 21 etappes. Welke ritten zullen een cruciale rol spelen in de strijd voor de Trofeo Senza Fine? Wij selecteerden deze 5 dagen uit het roadbook.

Het is een wake-upcall die kan tellen. Op dag 2 van deze Giro ligt al een eerste aankomst bergop naar het peloton te glimlachen. Een klimexamen in zo'n vroeg stadium van de Giro is al van de Etna in 1989 geleden.

Aankomstplaats Oropa zal voor eeuwig verbonden blijven met Marco Pantani, die er in 1999 een van zijn strafste klimprestaties realiseerde.

Il Pirata kampte er die dag met kettingproblemen aan de voet, waarna hij aan een weergaloze klopjacht begon richting de witte lijn.

Pantani ging als een bezetene tekeer en zou - zo wil de legende - om en bij de 50 collega's opgerold hebben tijdens zijn inhaalrace. Hij verkeerde in zo'n trance dat hij zelfs niet besefte dat hij gewonnen had.

Zijn recordtijd van 17 minuten en 7 seconden overleeft nog altijd, al werd Pantani een week na die machtsontplooiing in zijn roze trui uit de Giro gezet met een te hoog hematocriet.

De laatste visite aan Oropa dateert van 2017, waar Tom Dumoulin triomfeerde op weg naar zijn eindzege in de laars.

De slotklim van 11,8 kilometer aan 6,2 procent is niet loeisteil, maar het ingangsexamen richting het Santuario is duidelijk niet van de poes.