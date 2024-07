De verschuivingen in het peloton: deze wielertransfers hangen in de lucht

Vanaf 1 augustus mogen wielertransfers geofficialiseerd worden, maar renners, ploegen en managers hebben de voorbije weken en maanden uiteraard niet stilgezeten. De geruchtenmolen draait op volle toeren. Bekijk in dit overzicht welke transfers binnenkort bevestigd (zouden kunnen) worden.

Beginnen doen we bij de Belgische ploegen. Soudal - Quick Step versterkt zijn klimtrein met Valentin Paret-Peintre, de flinterdunne Fransman van Decathlon-AG2R die dit voorjaar een etappe won in de Giro. Ancien Wout Poels is een optie.

Het klassieke blok en het middenveld krijgen een impuls met Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) en Dries Van Gestel (TotalEnergies). Victor Campenaerts sloeg een aanbod af.

Wie verlaat het blauwe nest? Kasper Asgreen zit al een tijdje op de wip en wordt het hof gemaakt door Uno-X, Julian Alaphilippe kan kiezen uit het kransje Franse ploegen en lonkt ook naar Tudor en Q36.5, maar Patrick Lefevere wil nog altijd praten met zijn (voormalige) chouchou.

Klimmers Jan Hirt (Israel-Premier Tech) en Fausto Masnada (Q36.5) zwaaien de Wolfpack uit.