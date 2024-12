"Beloftes die hij meenam uit België, maakt hij nu waar": De Ketelaere verkeert door hoogvorm in uniek gezelschap

Charles De Ketelaere en Atalanta zijn niet af te stoppen de jongste weken. Na winst in de topper tegen Milan heeft de ploeg uit Bergamo zich opgeworpen als titelkandidaat in Italië. En met zijn goal vergezelt CDK Mo Salah en Cole Palmer in een uniek rijtje. "Hij laat zien dat hij alles kan", deelt Serie A-kenner Willem Haak.

Uitgerekend tegen AC Milan haalde hij vrijdagavond zijn gram. Charles De Ketelaere is niet de man van de grote emoties, maar toch kon hij zijn glimlach niet verbergen na zijn openingstreffer.

Een goal die CDK in uniek gezelschap laat vertoeven. Hij is samen met Mo Salah en Cole Palmer de enige die 15 goals (en meer) scoorde en 15 assists (en meer) gaf in 2024.

Dit seizoen is hij betrokken bij 14 goals in 20 wedstrijden en is hij steeds een spilfiguur. Hoogvorm, noem je dat.

"De beloftes die hij meenam uit België, maakt hij nu helemaal waar", merkt ook Willem Haak op. "Bij Milan kon hij nooit het verschil maken. In Atalanta lukte het hem wel, dankzij de luwte van de kleinere stad."

"In de Champions League speelde hij zijn Zwitserse tegenstander helemaal zoek. Dat hij gisteren tegen Milan zijn bijdrage kon leveren, is voor hem extra lekker."