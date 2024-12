Einde van de soap: Maxim Van Gils tekent voor 3 jaar bij Red Bull-Bora-Hansgrohe

Na veel vijven en zessen is de deal officieel in kannen en kruiken: Maxim Van Gils (25) koerst de komende drie jaar in het shirt van Red Bull-Bora-Hansgrohe. Onze landgenoot verbrak enkele weken geleden zijn contract bij Lotto-Dstny.

Onze redactie wist midden november al dat Red Bull-Bora-Hansgrohe in poleposition lag om Van Gils los te peuteren en dat is na enkele weken dus ook gelukt.

2024 was namelijk zijn doorbraakseizoen met tal van fraaie ereplaatsen in de voorjaarsklassiekers. Van Gils klopte daarom opnieuw aan bij zijn werkgever voor een nieuwe opwaardering, maar Lotto kon - onder meer door het afhaken van cosponsor Dstny - niet ingaan op dat verzoek.

Een tijdje terug lekte uit dat Maxim Van Gils aanstuurde op een scheiding van Lotto - Dstny . Het opleidingsproduct had er dit voorjaar zijn contract verlengd tot en met 2026, maar Van Gils had wellicht te snel eieren voor zijn geld gekozen.

RB-Bora-Hansgrohe probeerde de voorbije maanden vooral Remco Evenepoel en Tom Pidcock weg te lokken bij hun werkgevers, maar viste achter het net. Met Van Gils slepen ze nu toch een vette vis op het droge.

"Ik ben trots op de interesse van Red Bull-Bora Hansgrohe", zegt Van Gils in het persbericht. "Ik voelde vanaf het begin een speciale band met het team. Nu wil ik hard werken om grote doelen af te vinken."



Vooral in de klimklassiekers zal Van Gils carte blanche krijgen. De andere mogelijke kopmannen - denk aan Roglic, Aleksander Vlasov of Daniel Martinez - zijn duidelijk meer verliefd op het rondewerk.

"Maxim heeft van de lente tot de herfst topprestaties geleverd. Het is geen toeval dat je op het podium eindigt in de Strade en in de Ardennen, zeker niet op zo'n jonge leeftijd", zegt teambaas Ralph Denk. "Het toont kracht, maar ook potentieel. We zullen dit blijven ontwikkelen met onze prestatiestructuur.”



In de Vlaamse koersen, waar Van Gils nog niet heeft geschitterd, rekent de toppploeg op een trosje nieuwkomers zoals Laurence Pithie, Jan Tratnik, Oier Lazkano en de broers Van Dijke.