21 dagen afzien in de Tour voor "een schamele prijzenpot": "De term inflatie is nog niet tot bij de directie van ASO geraakt"

Er wordt vanavond in Nice een punt gezet achter de Tour de France. De renners, teams en organisator ASO zullen dan ook de eindafrekening maken. Al weten coureurs en hun omkadering al jarenlang dat de Ronde van Frankrijk geen goudmijn is ondanks de gigantische omzet die wordt gedraaid. Waarom zit die verhouding zo scheef?

500.000 euro. Dat is het prijzengeld voor de winnaar van de Tour de France. Een bedrag dat niet meer is verhoogd sinds 2015. Ook aan de totale prijzenpot van 2,3 miljoen euro werd in de afgelopen 10 jaar amper iets veranderd.

"Dat bedrag is uitzonderlijk hoog in de wielersport, maar het is relatief weinig in verhouding tot de omzet van de Société Tour de France", duidt Wim Lagae, sporteconoom aan de KU Leuven, bij Sporza Tour op Radio 1.

"De Tour is de melkkoe van het hele wielerjaar. Sportmarketinggroep ASO, van eigenaar familie Amaury, is niet zo transparant over de inkomsten. Ze doen er schimmig over en dat helpt hen om een rechtvaardige verdeelsleutel af te remmen."

Hoe groot zijn de inkomsten van ASO? Die vraag beantwoorden, is dus een beetje giswerk. "150 miljoen euro, zo wordt geschat. Zo'n 100 miljoen gaat over uitzendrechten en daarnaast heb je ook marketing, sponsorinkomsten, het geld van start- en aankomstplaatsen enzovoort."