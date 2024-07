Hoeveel verdient Remco Evenepoel aan zijn tijdritzege? En wat als hij de Tour wint?

"De Tour mag dan wel groots en prestigieus zijn, eigenlijk verdienen de renners er niet zo heel veel", vertelt Maarten Vangramberen.

"Het grootste deel van hun loon krijgen ze van de ploeg en van contracten met externe sponsors."

"De bedragen die ze krijgen door ritten te winnen in de Tour zijn eigenlijk extraatjes."

"De totale prijzenpot is 2,3 miljoen euro. Dat lijkt veel, maar eigenlijk valt dat best mee omdat het moet verdeeld worden over de verschillende ritten en de verschillende winnaars."

"Zo krijgt een ritwinnaar 11.000 euro. Voor de groene trui en de bolletjestrui is er aan het einde van de Tour telkens 25.000 euro ter beschikking."

Voor de eindwinnaar is dit de verdeling:

1e: 500.000 euro

2e: 200.000 euro

3e: 100.000 euro

"Al dat prijzengeld wordt verdeeld onder de ploegmaats en de omkadering van de ploeg. Het gaat dus niet rechtstreeks naar de individuele renner."

"In vergelijking met een kampioenschap in het voetbal of een Grandslam in het tennis ligt het prijzengeld best laag."