Code oranje: David Goffin geeft geblesseerd op in Madrid 1 maand voor Roland Garros

De blessure komt ongelegen voor David Goffin, die voor een 14e keer op een rij zijn opwachting wilde maken op het gravelgrandslamtoernooi, waar hij in 2016 de kwartfinales haalde.



De match vandaag van onze nummer 49 van de wereld tegen de Fransman Alexandre Muller (ATP-39) begon niet goed. Hij stond na 17 minuten 4-0 achter. Hij knokte zich nog wel in de set, maar set 1 was wel weg (6-3), wat hij evenwel met dezelfde cijfers rechtzette in de tweede set.



Bij een 1-0-stand voor Muller in de derde set sloeg de pech toe voor Goffin: toen hij naar het net liep, raakte zijn rechtervoet duidelijk geblesseerd.



Onze 34-jarige landgenoot liet zich nog verzorgen en probeerde nog een keer, maar hij kon zijn voet niet meer gebruiken en gaf zo snel op.



Zizou Bergs is de andere Belg in Madrid, hij speelt vandaag tegen de Canadees Gabriel Diallo (ATP-78 en lucky loser).