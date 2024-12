Met de centen van Bill Gates? Onlinesupermarkt wordt naamsponsor bij Team Picnic-PostNL

Nog nooit van Picnic gehoord? De onlinesupermarkt hoopt alvast aan naamsbekendheid te winnen door voor het eerst een sportploeg te sponsoren.

De supermarktketen begon in 2015 met de bezorging van boodschappen met elektrische wagens. Ondertussen is het - met de hulp van investeerders als Microsoft-oprichter Bill Gates - al actief in Duitsland en Frankrijk.

Nu tast het nieuwe grenzen af door zich in de wielersponsoring te storten. Voor de komende 4 jaar geeft de onlinesupermarkt zijn naam aan Team Picnic-PostNL.

Het is al de derde naamsverandering in drie jaar tijd. In 2023 heette het team nog Team dsm-firmenich, in 2022 was dat nog Team DSM. De Nederlandse formatie is sinds 2005 actief in het wielerpeloton.

Met de 20-jarige Robbe Dhondt heeft Team Picnic PostNL volgend wielerseizoen één Belg in de rangen. De bekendste namen in de selectie zijn onder meer Romain Bardet, Fabio Jakobsen, John Degenkolb en Charlotte Kool.