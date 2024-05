Uw gids voor de Giro: parcours, deelnemers en de Giro op Sporza

vr 3 mei 2024 14:04

Met de Giro d'Italia staat de eerste grote ronde van het jaar voor de deur. Van 4 mei tot 26 mei is Italië in de ban van de roze trui. Leer hier alles over het parcours, de deelnemers en hoe we de Giro volgen met Sporza.

Zo was het vorig jaar

Zou na de Vuelta ook de Giro op zijn palmares komen? Met drie tijdritten deden de Italianen er alles aan om Remco Evenepoel naar La Grande Partenza in Fossacesia te lokken. En de Vuelta-winnaar ontgoochelde niet: hij greep in de openingstijdrit meteen de roze trui. Dat kunstje zou hij net voor de eerste rustdag herhalen om de maglia rosa opnieuw over te nemen van tussenpaus Andreas Leknessund, maar zijn tijdswinst was minder dan vooraf voorspeld. Al snel kwam een verklaring: corona. Door het afhaken van Evenepoel ging de Brit Geraint Thomas als leider de slotweken in. Zijn droom om op 37-jarige leeftijd de oudste Giro-winnaar te worden, werd pas met de finishlijn in zicht doorgeprikt. Met een spectaculaire klimtijdrit naar Monte Lusarri kon Primoz Roglic alsnog de macht grijpen. Goed voor zijn 4e eindzege in een grote ronde.

Eindstand Giro 2023 naam resultaat ploeg 1 Primož Roglic 85:29:02 Jumbo - Visma TJV 2 Geraint Thomas +14 INEOS Grenadiers IGD 3 João Almeida +1:15 UAE Team Emirates UAD 4 Damiano Caruso +4:40 Bahrain Victorious TBV 5 Thibaut Pinot +5:43 Groupama - FDJ GFC 6 Thymen Arensman +6:05 INEOS Grenadiers IGD 7 Eddie Dunbar +7:30 Team Jayco - AlUla JAY 8 Andreas Leknessund +7:31 Team DSM DSM 9 Lennard Kämna +7:46 BORA - hansgrohe BOH 10 Laurens De Plus +9:08 INEOS Grenadiers IGD meer tonen

Het parcours

Het charme-offensief naar Tadej Pogacar levert een naar Italiaanse normen vrij milde Giro op met beduidend minder hoogtemeters. Het laat de Sloveen toe om een maand later ook de Tour te rijden. Het openingsweekend kan al vuurwerk opleveren. De eerste roze trui zal na een golvende finale richting Turijn voor een puncher zijn, maar zondag zijn de klassementsmannen aan zet. In Oropa staat op dag 2 al een klimexamen op het programma met de eerste aankomst bergop. In de eerste week kunnen de sprinters hun hartje ophalen, maar liggen ook nog een lightversie van de Strade Bianche met 11,6 km over grindwegen, een lange tijdrit van ruim 40 km en de eerste 5-sterrenetappe naar Prati di Tivo. De 2e week wordt cruciaal voor het klassement met meteen na de rustdag al de klautertocht richting Bocca della Selva. Rit 15, een monstertocht van 222 km over de Mortirolo, heeft Pogacar alvast met stip aangeduid. De zware slotweek test het uithoudingsvermogen van de favorieten met de Stelvio, het dak van de Giro, als opener. Een dag later volgt de 6e en laatste aankomst bergop met een dubbele beklimming van de Passo Broncon. Het slotweekend heeft op zaterdag 25 mei met de rit naar Bassano del Grappa nog een laatste climax in het hooggebergte in petto. De eindwinnaar wordt een dag later gekroond in Rome.

De deelnemers

Zelden leek een pronostiek voor een grote ronde zo voorspelbaar als voor deze Giro. Tadej Pogacar staat als superfavoriet op eenzame hoogte. Geraint Thomas, Romain Bardet, Thymen Arensman, Ben O'Connor, Daniel Martinez, Nairo Quintana, Juan Pedro Lopez en Damiano Caruso worden als concurrenten naar voor geschoven. Of moeten ze bikkelen voor plekken 2 en 3? Met een 7-tal sprintkansen zijn ook heel wat snelle mannen opgedaagd. Tim Merlier, die dit seizoen al 7 keer raak schoot, is een grote kanshebber, maar krijgt concurrentie van onder meer Jonathan Milan, Olav Kooij, Fabio Jakobsen en Kaden Groves.

teams en deelnemers INEOS Grenadiers Alpecin - Deceuninck Arkéa - B&B Hotels Astana - Qazaqstan Team BORA - hansgrohe Cofidis Decathlon - AG2R - La Mondiale Team EF Education - EasyPost Groupama - FDJ Intermarché - Wanty Israel - Premier Tech Lidl - Trek Movistar Team Soudal - Quick-Step Team dsm-firmenich - PostNL Team Jayco - AlUla Team Polti - Kometa Team Visma - Lease a Bike Tudor Pro Cycling Team UAE Team Emirates VF Group - Bardiani - CSF - Faizanè Bahrain Victorious

De Giro op Sporza

