Arm dwingt Carlos Alcaraz tot nieuwe pauze: geen Masters 1.000 in Rome

Twee weken voor Roland Garros ligt Carlos Alcaraz opnieuw in de lappenmand. De nummer 2 van de wereld kreeg in Madrid opnieuw meer last van zijn rechtervoorarm. Hij schrapt het Masters 1.000-toernooi in Rome.

Carlos Alcaraz kon vorige week niet voor het derde jaar op een rij het topgraveltoernooi van Madrid op zijn naam brengen. In de halve finale was de Rus Roeblev in 3 sets te sterk.



Madrid was Alcaraz' rentree, nadat hij met dezelfde armblessure verstek had laten gaan voor Monte Carlo en Barcelona, waar hij ook titelhouder was.



"Ik voelde pijn in mijn arm na mijn wedstrijd in Madrid", deelde Alcaraz mee op X. Hij liet testen uitvoeren, die wijzen op een nieuwe spierblessure.



"Ik zal jammer genoeg niet in Rome kunnen spelen. Ik moet rusten om te herstellen en zo weer 100 procent pijnvrij te kunnen spelen."



Het is afwachten hoe de 20-jarige Alcaraz zich zal presenteren op Roland Garros, dat op 26 mei van start gaat. Daar heeft de troonopvolger van Rafael Nadal een halve finale te verdedigen.