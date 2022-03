De (feest)dag die iedereen bij Anderlecht vreesde: het verlies van “uniek talent” Rayane Bounida

“Is Rayane Bounida de nieuwe Lionel Messi?”



“Rayane Bounida - Belgisch Wonderkind”



“Grootste talent van de wereld” Klikjagers op Youtube doen niet aan voorzichtigheid. Compilatiefilmpjes van Rayane Bounida pompen al jaren de hype rond de onnavolgbare dribbelaar op. Het was ook door een video van papa Ben op het videoplatform dat het voetballertje op 8-jarige leeftijd een eerste keer viraal ging. Het leverde Bounida in de daaropvolgende jaren, naast een contract bij Nike, een plek in de spotlights op. Zijn volgersaantallen op sociale media groeiden exponentieel - om u een idee te geven: 361.000 op Instagram, meer dan Anderlecht er telt. Op Neerpede stroomden Europese topscouts toe om het fenomeen in levende lijve aan het werk te zien. Door zijn buitengewone technische kwaliteiten en spelinzicht verdween Bounida, ondanks zijn tengere gestalte, ook met stip in alle notitieboekjes. "Rayane is een uitzonderlijk talent", liet Jean Kindermans, hoofd van de paars-witte jeugd in 2020 optekenen. "Ik zit 15 jaar in het vak en ik heb er weinigen van dat niveau gezien." Bij Anderlecht beseften ze toen al dat het gevecht om de handtekening van Bounida's eerste profcontract zwaar zou worden.

Pluimgewicht van 48 kilo

Vandaag is die strijd verloren. Bounida - vandaag 16 geworden - tekent straks een meerjarig contract bij Ajax Amsterdam. Volgens insiders wordt hij maandag officieel voorgesteld bij de Nederlandse topclub.

Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute legde zich eind december, na lang tevergeefs onderhandelen om Bounida aan boord te houden, al neer bij het verlies van de paars-witte parel. "Nochtans ben ik ervan overtuigd dat het voor Rayane en zijn familie, die ingebed zijn in Vilvoorde, veel mooier zou zijn om bij ons door te breken", zuchtte hij.

We mogen niet vergeten dat Rayane nog een kind is. Vincent Kompany

Ook trainer Vincent Kompany kreeg woensdag een vraag over Bounida voorgelegd, maar dribbelde om de kwestie heen. "Want we mogen niet vergeten dat Rayane nog een kind is. Dat ik ooit hetzelfde meemaakte? Ja, maar ik had geen miljoenen volgers op sociale media en men stelde geen vragen over mij aan de coach van de A-ploeg."

Bepaalde media claimen dat de clan-Bounida torenhoge looneisen stelde, die Ajax - in tegenstelling tot Anderlecht - wél bereid was om in te lossen. Beweringen die stellig ontkend worden door de entourage van de speler. Ook in Nederland valt te horen dat Ajax niet de gewoonte heeft om met stevige salarissen te gooien voor tieners. Te meer omdat Bounida nog veel te bewijzen heeft. Oké, je ziet aan alles dat hij hét heeft, maar het pluimgewicht van 1,62 meter en 48 kilo moet op fysiek vlak nog veel stappen zetten. Bij de nationale jeugdselecties zit hij nog "maar" bij de U17. Er zijn andere talenten die sneller stappen richting de A-ploeg mochten overslaan. Een voorbeeld : Romelu Lukalu was 16 jaar en 11 dagen toen hij zijn debuut bij de grote jongens maakte.

Meer dan een hype?