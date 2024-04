BBC ziet eerste dominosteen bij Red Bull vallen: meesterbrein "Adrian Newey wil wereldkampioen verlaten"

Topontwerper Adrian Newey heeft besloten om Red Bull te verlaten, weet de BBC. Het meesterbrein achter de 7 wereldtitels van de Oostenrijkse renstal is de interne machtsstrijd binnen het team beu. Ferrari en Aston Martin liggen alvast op de loer.

Na 20 jaar bij Red Bull lijkt Adrian Newey klaar voor een nieuwe uitdaging. De 65-jarige is het meesterbrein achter de F1-bolides waarin Sebastian Vettel 4 en Max Verstappen 3 wereldtitels veroverde.

De hetze rond teambaas Christian Horner, die door een werkneemster wordt aangeklaagd voor grensoverschrijdend gedrag, deed de topontwerper evenwel een moeilijke knoop doorhakken.

Volgens de BBC heeft de 65-jarige Brit vandaag aan het team duidelijk gemaakt dat hij vertrekt vanwege de interne machtsstrijd bij Red Bull.

Teambaas Christian Horner heeft daarin de steun van de Thaise zakenman Chalerm Yoovidhya, die 51 procent van de aandelen bezit. Topadviseur Helmut Marko staat aan de kant van de Oostenrijkse eigenaren van Red Bull.

Voor Red Bull is het alvast een stevige aderlating, ook al is de ontwikkeling van de wagen nu vooral in handen van de Franse technisch directeur Pierre Waché. Newey bewaakte als Chief Technical Officer de grote lijnen.

Met Newey lijkt nu de eerste dominosteen te vallen bij Red Bull. Of adviseur Helmut Marko en eventueel wereldkampioen Max Verstappen in zijn zog volgen, valt nog af te wachten.

Lang zal Newey niet zonder werk zitten, want Aston Martin deed dit jaar al een lucratief bod om de topontwerper aan boord te halen. Ook Ferrari zou interesse hebben in de diensten van Newey.