Het meesterbrein achter de 100 zeges van Red Bull: ingenieur Adrian Newey, "een geniale dinosaurus"

Quizvraag: wie heeft er het meeste wereldtitels in de Formule 1? Nee, niet Michael Schumacher en Lewis Hamilton, wel ingenieur Adrian Newey. De Brit is "een dinosaurus" die computers verafschuwt en nog alles in potlood tekent, maar is ook het meesterbrein achter 23 wereldtitels. Maak kennis met het genie dat Red Bull al 100 zeges opleverde.

9 races. Het F1-seizoen is nog niet eens halfweg en de Wikipedia-pagina van Max Verstappen mag al worden aangepast naar drievoudig wereldkampioen.

Na vier wereldtitels met Sebiastian Vettel lijkt Red Bull aan een nieuwe dominante periode begonnen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal won dit seizoen al elke race, vaak met een straatlengte voorsprong.

Dat Verstappen de tegenstand op een hoopje rijdt sinds de overschakeling naar “ground effect” om downforce op te wekken, is geen toeval. Adrian Newey, het meesterbrein achter de allesverslindende Red Bull-bolide, heeft er ooit zijn thesis aan gewijd.

In 18 jaar toverde de ingenieur het Red Bull-team om van “de grap van de pitstraat” tot een F1-grootmacht. Niet voor niets wordt hij beschouwd als een van de beste – zo niet de beste – ontwerper in de koningsklasse van de autosport.



Van school gestuurd

Dat hij iets met auto’s wil doen, weet Newey al op amper 6-jarige leeftijd. De Mini Coopers die door de stadsriool van Turijn scheuren in de Britse filmklassieker "The Italian Job", hebben dan al zijn hart veroverd.

Een voorbeeldige student is hij evenwel niet: op zijn 16 jaar wordt de Brit van school gestuurd. Tijdens een schooloptreden in het Britse Repton prutst hij met het mengpaneel en schuift hij de volumeknop helemaal naar boven, de decibels doen de kostbare glasramen barsten.

Het houdt de leergierige jongen niet tegen: hij schopt het tot de universiteit van Southampton, waar hij luchtvaart- en ruimtetechnieken studeert. Alles om zijn kinderdroom waar te maken: auto’s ontwerpen.

Hij is de enige persoon in de fabriek die niet met een computer kan werken. Maar hij is een genie. Hij heeft altijd maanden voorsprong op ons. Christian Horner

En hij wordt er een meester in. Zijn geheim? Loopholes vinden in het F1-reglement. “Ik zoek naar de kansen die de regels je geven, naar een originele aanpak”, verklaart hij het zelf.

In zijn hoekkantoor in de Red Bull-fabriek in Milton Keynes staat een groot tekenbord, waarop hij zijn wildste fantasieën kan vormgeven. Inderdaad, met potlood en papier. Newey verafschuwt computers.

“Computerontwerpen waren er nog niet toen ik begon”, verklaart hij. “Al mijn collega’s zijn al lang overgeschakeld, maar ik hou vast aan mijn tekenbord. Noem me gerust een dinosaurus, maar het geeft me vrijheid.”

De Red Bull-architect houdt drie ingenieurs voltijds bezig met zijn bedenksels om te zetten in computertekeningen. “En dat zijn dan alleen maar de ideeën waar ik tevreden over ben”, vertelt hij in zijn biografie. “Mijn voorraad gommen slinkt bijna even snel als mijn voorraad potloden.”

“Hij is een dinosaurus, maar hij is ook een genie”, omschrijft Red Bull-teambaas Christian Horner het meesterbrein van zijn renstal. “Hij heeft altijd maanden voorsprong op ons.”



Adrian Newey werkte nog samen met Ayrton Senna.

Ooit blij met één zege

Bij Ferrari kijken ze er met jaloerse ogen naar. Na een dramatische GP van Spanje gaf ex-F1-rijder en commentator Martin Brundle het advies aan de Italianen om Newey weg te kapen. “Het maakt niet uit of je de bestbetaalde rijder haalt, Newey is sowieso meer waard”, stelde hij.

Alsof ze daar bij de Scuderia nog niet eerder aan hadden gedacht. Al drie keer probeerden ze de topingenieur naar Maranello te halen, drie keer kregen ze nul op het rekest.

Al in de jaren 90 is Newey de ronkende naam in de pitstraat. Bij Williams ontwierp hij de F1-wagens waarmee Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill en Jacques Villeneuve naar 4 wereldtitels en 5 constructeurstitels vlogen, bij McLaren hielp hij Mika Häkkinen aan twee wereldtitels.

Het is dan ook verrassend wanneer hij zich in 2006 laat verleiden door Red Bull, een piepjonge renstal die dan nog de stempel “feestteam” draagt. Niemand gelooft in het project van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz, Newey ziet er kansen om op een blanco canvas te werken. "Niemand nam het team serieus", vertelt hij. "Maar ik zag iets in het team, dus ik nam het risico."

Het tekent Newey, die ook in zijn ontwerpen niet voor de geijkte paden kiest. Hij zet in 2006 een ontwikkelingsprogramma op poten dat de Oostenrijkse renstal steeds dichter bij het ultieme doel brengt: de allereerste GP-zege.

Het is een geweldige reis geweest, mijn droom was altijd om ingenieur te worden in de autosport.

Als de FIA in 2009 met een volledig nieuw technisch reglement komt, is Newey helemaal in zijn nopjes. Met zijn geesteskind - de RB5 - maakt Sebastian Vettel de droom waar: in China bezorgt hij Red Bull die langverwachte eerste Grand Prix-zege. En wat begint met één zege, eindigt dat seizoen met zes overwinningen op de teller.

Ooit waren ze dolgelukkig met één GP-zege, sinds vorige week in Canada staat Red Bull op 100 overwinningen. Ook voor Newey werd het een mijlpaal met zijn 200e F1-zege. Volgt dit weekend in Oostenrijk al nummer 201? Ondertussen prijken er al 23 wereldtitels op het palmares van de Red Bull-ingenieur: 12 wereldtitels, 11 constructeurstitels. En niemand twijfelt eraan dat er na dit seizoen weer twee bijkomen.

Toch blijft Newey er bescheiden bij. "Het is een geweldige reis geweest, mijn droom was altijd om ingenieur te worden in de autosport. Toen ik mijn eerste baan en salaris kreeg, was dat hét grote moment. Al het andere is voor mij een bonus."