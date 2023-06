Het onmogelijke F1-record lijkt plots mogelijk voor Verstappen: wint Red Bull elke race?

George Russell had het na amper één race al in de smiezen. "Red Bull gaat dit seizoen elke race winnen", orakelde de Mercedes-rijder in Bahrein.

Beter dan McLaren in 1988?

Sindsdien kwamen alleen Ferrari en Mercedes in de buurt van de 15 op 16 van McLaren. In 2002 wonnen Michael Schumacher en Rubens Barrichello 15 van de 17 races, in 2016 deden Lewis Hamilton en Nico Rosberg nog straffer met 19 op 21.

Toch slaagden ook Prost en Senna er niet in om een volledig seizoen ongeslagen te blijven. In Monza ging het perfecte rapport in rook op: de motor van Prost gaf de geest, en Senna, die werd opgejaagd door de Ferrari van Gerhard Berger, botste op achterligger Jean-Louis Schlesser.

Verstappen: "Het lijkt mogelijk"

In de Formule 1 zit ongeluk in een klein hoekje. Eén technische hapering of één fatale botsing kan de droom van Red Bull voor 22 op 22 vergallen. Dat ze dit weekend regen en onweer voorspellen in Canada, kan al genoeg zijn.

Toch gelooft Verstappen in een perfect rapport. "Hoe het er nu uitziet, kunnen we elke race winnen dit seizoen", zei hij. "Maar het is heel onwaarschijnlijk, want er kan altijd iets mislopen."

"Puur op tempo lijkt het mogelijk, maar we zullen nog naar circuits gaan waar het minder loopt of waar we pech hebben in de kwalificaties."

Dat Red Bull door zijn overschrijding van het budgetplafond minder tijd kan doorbrengen in de windtunnel, wakkert bij de concurrenten ook de hoop aan dat ze tegen het einde van het seizoen de kloof kunnen dichten. Zeker nu ze in Monaco de vloer van de Red Bull tot in de details konden bestuderen.

Daar ligt Verstappen evenwel niet wakker van. "We hebben binnen enkele races zelf ook een nieuwe vloer", ontmoedigde de Nederlander zijn rivalen. "Dus veel zal het niet uitmaken."