Een wereldkampioen en een olympische recordman springen op de fiets: Turbo Cross lost nieuwe lading namen

De meest besproken rondjes in het veldrijden komen er weer aan. Op maandag 30 december is Diegem het decor van de tweede Turbo Cross, met opnieuw heel wat mooie namen. Vandaag maakte Average Rob de deelname van onder meer Jonathan Borlée en Luca Brecel bekend.

De eerste editie van de Turbo Cross in Diegem was een verpletterend succes, en dat hopen organisatoren Average Rob en zijn broer Arno The Kid te overtreffen.

Met een cross in estafettevorm komen ze met een vernieuwde concept. 40 deelnemers: 20 mannen en 20 vrouwen die elkaar afwisselen en elk een rondje rijden.

Een nieuwe lading namen maakt het nu al een evenement om reikhalzend naar uit te kijken. Zo vormt VRT-presentatrice Linde Merckpoel een duo met voormalig wereldkampioen snooker Luca Brecel. Die kan tonen hoeveel zijn triatlontrainingen al hebben opgeleverd.

Jonathan Borlée heeft zijn spikes misschien aan de haak gehangen, maar de 400 meter-loper ziet een avontuur op de crossfiets wel zitten. Psychologe en personal trainer Gudrun Hespel is zijn kompaan.

Skater Lore Bruggeman schakelt over van 4 wieltjes op 2 banden en gaat de uitdaging aan met vlogger Samuel de Graef. Ook Sporza-gezicht Bavo Mortier duikt het veld in met Studio Brussel-collega Nona Van Braeckel.