Mercedes smult van foto's van onderkant Red Bull, Horner: "Onbeleefd om onder een rokje te kijken"

Gedaan met verstoppertje spelen. Na de crash van Sergio Perez in Monaco hing de Red Bull in vol ornaat aan een kraan, waardoor de ingenieurs van de rivalen nu met een vergrootglas de beelden van de vloer kunnen bestuderen. Ontdekken ze details die de titelstrijd evenwichtiger kunnen maken? Bij Mercedes hopen ze alvast van wel.

Wat zit er nu toch onder die vloer van de Red Bull? De rivalen van de Oostenrijkse renstal hadden er lange tijd het raden naar. Sinds de overschakeling naar het grondeffect om downforce op te wekken is de vloer een van de belangrijkste onderdelen geworden in de Formule 1, maar laat dat nu net ook het meest verborgen onderdeel zijn. Daar kwam in Monaco verandering in. Door de crash van Sergio Perez in de kwalificaties kregen de rivalen een uitgelezen kans om eens naar de onderkant van de dominante Red Bull-wagen te turen. Lange tijd hing de Red Bull in vol ornaat aan een kraan te bengelen.

De foto's belandden ook op het bureau van James Allison, technisch directeur bij Mercedes. Die deed zelfs geen moeite om te ontkennen dat zijn ingenieurs nu met een vergrootglas de beelden zullen bekijken. "We hebben een mooie verzameling Red Bull-beelden", zei hij. "Dat is altijd goed voor onze aerodynamici om te bekijken of we details kunnen ontdekken die we kunnen gebruiken in ons testprogramma." Bij Red Bull zaten ze dan ook verveeld met de blootstelling van hun wagen, ook al is het niet vanzelfsprekend om hun succesrecept zomaar te kopiëren. "Natuurlijk vinden we dit niet leuk", zei Red Bull-adviseur Helmut Marko. "De vloer is heel belangrijk, maar als je de onderliggende concepten en andere onderdelen niet hebt, is het niet eenvoudig." Teambaas Christian Horner tilde er niet te zwaar aan. "Het is onbeleefd om onder een rokje te kijken", grapte hij. "Er worden voortdurend foto's getrokken van de vloeren als ze eens op blokken staan. Elk team heeft spionagefotografen in dienst om daar foto's van te maken." "Het is volgens mij dus niet de eerste keer dat de vloer is gefotografeerd. Maar het is wel de eerste keer dat de wagen zo open en bloot aan een kraan hing."

Werken de updates?

Zelfs als Mercedes interessante details ontdekt op de foto's, zal het wel even duren voor het die kan testen en eventueel implementeren. Voorlopig moet het dus hopen dat de updates die het in Monaco introduceerde, lonen in de GP van Spanje dit weekend. Door de afschaffing van de GP in Imola en door het unieke karakter van de race in Monaco wordt Barcelona de eerste betrouwbare test. "Dit is het perfecte testcircuit", zei Lewis Hamilton. "We zouden nu goed moeten zien waar we staan in vergelijking met de anderen." Vorig jaar eindigde George Russell als 3e in Spanje, Hamilton werd 5e. Mercedes hoopt dat resultaat alvast te kunnen evenaren. Al een heel seizoen ziet het Aston Martin namelijk beter presteren met een Mercedes-motor onder de motorkap.