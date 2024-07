Potje van Max Verstappen kookt meermaals over in Hongarije: "Jullie geven mij een waardeloze strategie"

Zondag was niet de dag van Max Verstappen (Red Bull). In Hongarije had de wereldkampioen ruzie met alles en iedereen. Na een wild manoeuvre voor plek 3 strandde hij uiteindelijk pas op de 5de plaats.

Wat volgde was een hele hoop geklaag over zijn auto, die nochtans een flinke update had gekregen. Verstappen voelde dat zowel Piastri als Norris sneller reden en kreeg af te rekenen met een verbeten Lewis Hamilton, die hem inmiddels was gepasseerd.

Het leek er even op dat de Nederlander weer over Hamilton kon springen, maar bij een inhaalmanoeuvre ging hij in de fout.

"Dit ding draait gewoon niet. Het is ongelooflijk", zei hij tegen engineer Gianpiero Lambiase.

Het begin van een inhaalrace die hij uiteindelijk niet zou winnen. Tot overmaat van ramp zag hij ook nog Charles Leclerc voorbij vliegen dankzij een succesvolle undercut, een veel beproefde pitstopstrategie.

"Het is knap hoe we onszelf elke keer laten undercutten", klonk het cynisch over de radio.

En wanneer de teamleiding hem iets wou zeggen: "Maat, stop met het doorgeven van die shit. Jullie geven mij deze waardeloze strategie. Ik probeer te redden wat er te redden valt."