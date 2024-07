Eerste zege van Oscar Piastri overschaduwd door tactiek van McLaren, Hamilton pakt 200e podiumplek

Oscar Piastri (McLaren) heeft zijn eerste zege beet. De Australiër werd na een uitgestelde pitstop teruggeslagen naar plek 2, maar kreeg in het slot toch nog de zege van ploegmaat Lando Norris. Een gefrustreerde Max Verstappen moet vrede nemen met plek 5.

Verstappen op het randje in de eerste bocht

Gevloek, irritaties en spanningen. De GP van Hongarije stond bol van de verhaallijnen.

Lando Norris begon samen met ploegmaat Oscar Piastri op de eerste rij, maar voelde al in de eerste bocht een jagende Max Verstappen achter zich.

Norris en de Nederlander kwamen lichtjes in aanraking, waarna Verstappen de baan afreed. Hij sneed iets af bij het terugrijden op het asfalt en pakte de tweede plek, maar gaf die even later onder lichte dwang toch weer af .

Het begin van een moeizame en frustrerende middag voor de wereldkampioen.

Piastri daarentegen schoot meteen prima uit de startblokken en nam al snel de leiding over van Norris.

De Australiër bouwde zijn voorsprong ook gevoelig op en leek een makkelijke zege tegemoet te gaan. Bij McLaren deden ze zelfs een oproep aan Norris om zich te focussen op Verstappen, zodat Piastri kon uitlopen.