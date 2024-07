"Ze hoeven mij niet te zeggen wat ik doe in mijn privétijd": Verstappen weerlegt ban van zijn team op nachtraces

De F1-wereld is in de ban van de nachtelijke activiteiten van Max Verstappen. De Nederlander werd in Hongarije pas vijfde, op de boordradio en op de piste kookte zijn potje meermaals over. Daags voor de race was Verstappen wel tot midden in de nacht aan het rijden op zijn simulator. Gisteren kondigde zijn team beperkingen aan op die nachtraces, maar vandaag countert Verstappen dat verhaal.