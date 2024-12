Toon Aerts met tranen in de ogen na pijnlijk slot dat hem zege kostte: "Hier ga ik nog paar keer over vloeken"

Alsof het zo moest zijn. Vlak voor zijn eigen fans smakte Toon Aerts in de slotronde tegen een paaltje. Michael Vanthourenhout profiteerde en kon Aerts zo diep in de finale nog de zege afsnoepen.

Niet zomaar een zege, want voor de pechvogel van de dag zou het de eerste overwinning geweest zijn sinds 6 februari 2022 - en sinds zijn rentree na die lange dopingschorsing.

De teleurstelling viel dan ook van Aerts' gezicht af te lezen. "Ik maakte in het begin van de wedstrijd een foutje, maar kreeg dat tegen het einde weggewerkt", deed hij zijn verhaal.

"Op dat moment was het gewoon all-in. Maar daarbij ben ik wellicht iets te diep gegaan. Zo ben ik in het foute spoor terechtgekomen en heb ik dat paaltje geraakt. Ik wist nochtans dat de kans groot was dat ik zou winnen als ik de kasseien eerst kon afdraaien."

"Maar goed, we weten dat die schuine kant deel uitmaakt van het parcours. Het is iets dat erbij hoort. Als de cross dan daar beslist wordt, is dat een foutje dat bij Namen past, zeker?"