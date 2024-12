Spektakel op Citadel van Namen! Vanthourenhout snoept Aerts eerste zege sinds rentree af na tuimeling in slotronde

Toon Aerts kon zijn eerste zege in bijna drie jaar ruiken, maar dan zorgde een stevige val voor een einde aan die droom. Michael Vanthourenhout profiteerde optimaal van de tuimeling in de slotronde en snoepte zo de overwinning af op de Citadel van Namen. Aerts baalt op plek 2, een sterke Emiel Verstrynge mag mee het podium op.

December is de maand van Michael Vanthourenhout. Na zeges in Dublin en Herentals pakt hij nu ook de overwinning in Namen.

Echt goed starten, deed de leider in het Wereldbekerklassement nochtans niet. Het waren jonkies Kuypers en Emiel Verstrynge die al snel voorin zaten.

Ook Toon Aerts was, net als in Herentals, bij de pinken.

Op andere grote namen was het lang wachten. Van der Haar kwam niet in het stuk voor, Thibau Nys kreeg af te rekenen met twee lekke banden en Eli Iserbyt gaf nog voor halfweg koers op.

De Belgische kampioen had opnieuw te veel last van aanslepende zenuwpijn in zijn bovenbeen.

