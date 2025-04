"In Roubaix heb je meeste kans om MVDP en Pogacar te verslaan": deze Belgen willen boven zichzelf uitstijgen in de Hel

In de Hel van het Noorden is er elk jaar een Belg die verrassend uit de hoek komt. Denk maar aan Florian Vermeersch (2e in 2021), Tom Devriendt (4e in 2022), Laurenz Rex (9e in 2023) en Gianni Vermeersch (6e in 2024). Welke landgenoot kan zondag lang overleven in de schaduw van de grote kanonnen? We spraken met een handvol gegadigden.

"Vorig jaar reed ik een schitterende Parijs-Roubaix... in de tweede groep. Toen Alpecin-Deceuninck het peloton in stukken scheurde, was ik net niet mee met de grote favorietengroep."

Jenthe Biermans (29) is geboren voor Parijs-Roubaix. "Maar bij de profs is het in de Hel nog nooit echt goed uitgedraaid voor mij."

In 2016 moest hij enkel Filippo Ganna voor zich dulden in Parijs-Roubaix voor beloften. Een jaar eerder stond hij ook als 2e mee op het podium.

"Ik heb dit jaar niet veel Vlaamse klassiekers gereden, omdat ik punten moest sprokkelen in de Franse eendagskoersen. Daardoor voel ik me frisser dan andere jaren voor Parijs-Roubaix. Hopelijk haal ik daar morgen profijt uit."

Hoe kan Biermans zondag de koers van zijn leven rijden? "Door mee te glippen in de vroege vlucht, zoals 90 procent van het peloton. Want als de grote tenoren vertrekken, kan ik niet mee."

Biermans "hoopt stiekem" om zondag een van de revelaties te zijn. "In Parijs-Roubaix is alles mogelijk."

Nooit reed hij al beter in de lente en hij heeft een neus voor de juiste ontsnapping.

Dries De Bondt (33) zou morgen wel eens heel lang kunnen meegaan in een koers "waar mirakels mogelijk zijn".

"Ik ben echt wel goed", glundert de Belgische kampioen van 2020. "Daarom was ik een beetje teleurgesteld in de Ronde dat ik tegen de grond smakte in dezelfde valpartij als Mathieu van der Poel. Want ik had de benen om in de top 10 te eindigen."

Wonder boven wonder hield De Bondt niets over aan die lelijke smak. "Een kleine schaafwonde op mijn heup en 3 getoucheerde wervels. Niets dat me zal hinderen in de Hel."