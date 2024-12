Thorsten Fink raakt gefrustreerd bij vragen over nederlaag: "Waarom? Ze zijn de nummer 1 van België"

Het had een voorsprong van 7 punten kunnen zijn, maar leider Genk voelt Club Brugge in de nek hijgen na een nederlaag. Coach Thorsten Fink raakte op de persconferentie wat gefrustreerd over de vragen. "Het is geen Playstation, hé."

KRC Genk had met een strafschop van Tolu op voorsprong kunnen komen, maar het werd een nederlaag voor de herfstkampioen. "We speelden tegen een topteam", opende coach Thorsten Fink zijn persbabbel.

"We waren niet scherp genoeg om nog kansen af te dwingen. In zulke wedstrijden is het eenvoudig: wij missen een strafschop, zij scoren wel en pakken een verdiende overwinning. Het is maar één match in een lang seizoen."

Mààr een match? Genk had een veilige kloof van 7 punten kunnen uitbouwen? Fink raakte wat gefrustreerd toen hij meer vragen kreeg over de reden achter de nederlaag.

"Natuurlijk wilden we winnen", zei hij. "Als je dat niet zag, dan is het oké. We hebben verloren, dat kan gebeuren. Ze waren gewoon iets beter. Het is geen Playstation, hé."