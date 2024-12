Mignolet zorgt met cruciale penaltysave voor kantelpunt in topper tegen Genk: "Het was een berekende gok"

Twintig minuten voor affluiten kon de wereld er helemaal anders uitzien voor Club Brugge. Met Tolu achter de bal voor een elfmeter kon blauw-zwart in een dominante partij toch op achterstand komen. Dat verijdelde Simon Mignolet met een - achteraf - wedstrijdbeslissende save. "Het was op voorhand de afspraak om naar daar te duiken", deelt de doelman.

"Ze hebben allemaal al op verschillende plaatsen getrapt. Het was een beetje een berekende gok. Het was op voorhand de afspraak om naar daar te duiken. Gelukkig trapt hij hem daar ook."

Een zwakke trap, prima redding en twee doelpunten later staat Club op 1 punt van de leider.

Zo is de landskampioen bezig aan een sterke reeks over alle competities. De laatste nederlaag dateert al van 22 oktober, in de Champions League tegen AC Milan. In de competitie verloor blauw-zwart exact een maand eerder voor het laatst (van Gent).

"Het momentum zit bij ons, inderdaad", knikt Mignolet. "Je weet natuurlijk dat je op een moment wel eens tegen de lamp loopt bij zo'n reeks."

"We moeten gewoon telkens de volgende wedstrijd winnen. Gelukkig hebben we er veel na elkaar, waardoor we de vorige snel kunnen vergeten."