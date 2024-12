Club Brugge straft strafschopmisser Tolu genadeloos af en nadert tot op 1 punt van leider Genk

Club Brugge heeft de titelstrijd opengeblazen met een 2-0-overwinning tegen herfstkampioen Genk. Tolu liet een strafschop onbenut voor de Limburgers en kreeg in het slot de dubbele rekening gepresenteerd van Brandon Mechele en Andreas Skov Olsen. Club nadert tot op 1 puntje van Genk in het klassement.

Club Brugge bouwt voort aan zijn ijzersterke thuisreputatie. Enkel KAA Gent slaagde er dit seizoen in de volle buit te pakken in het Jan Breydelstadion. Club won 6 van zijn 9 thuiswedstrijden en speelde 2 keer gelijk.

Vanaken koos niet voor het schot, wel voor een pass naar de vrijstaande Skov Olsen en die mikte de 2-0 in één tijd in de verste hoek.

Een penaltymisser van Tolu ruim een kwartier voor het einde, dat was het kantelpunt in een teleurstellende topper. Mignolet pareerde de zwak ingeschoten elfmeter en die redding gaf Club Brugge plots wind in de zeilen.

Ook bij Club lag het tempo te laag en was er te weinig beweging, maar met de rust in zicht voerde de landskampioen de druk weer op. Genk kwam een tweede keer met de schrik vrij toen een schot van Onyedika op de paal strandde.

KRC Genk reageerde meteen met een gevaarlijke plaatsbal van Tolu, die rakelings naast ging. Daarmee hadden we het beste van Genk gezien, want verder raakte de offensief onmondige competitieleider niet.

Na een geweldige aanval, ingeleid door een hakje van Seys, kon De Cuyper in de zestien helemaal alleen uithalen, maar hij legde onzelfzuchtig breed tot bij Tzolis. Voor een leeg doel slaagde die er toch nog in om de bal naast te tikken.

Mignolet zorgt met cruciale penaltysave voor kantelpunt in topper tegen Genk: "Het was een berekende gok"

Hendrik Van Crombrugge ging na afloop niet op zoek naar excuses, de Genkse doelman gaf ootmoedig toe dat Club verdiend gewonnen had. "Die 2-0 is een correcte weergave van het spelbeeld. Brugge had in de eerste helft drie open kansen. Zij misten die, waardoor wij wel in de wedstrijd bleven."

"De tweede helft ging het voetballend iets beter, maar kansen creëerden we niet. Dan krijg je wel die kans vanaf de stip, maar maak je die niet, waarna je een lullig doelpunt slikt. Bij de 1-0 voelde je wel, dat we niet in staat waren om het te keren."

"Bij die hoekschop bots ik op Sadick, waardoor er wel een reactie ontstond. Maar ja, je bent aan het kijken naar de bal en je wordt ineens omver gelopen. Als het je eigen speler is, kan je er niets over zeggen. Bij de tweede stonden we dan weer slecht opgesteld, want Skov Olsen stond helemaal alleen. Je weet als hij daar staat, dat hij dodelijk is met zijn linker. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid."

"We moeten vooral hard blijven werken. We staan niet voor niets op kop. Hier vandaag verliezen, is een zure, maar is er geen man overboord. Nu is het aan ons om de rug te rechten, want er komen nog twee belangrijke matchen aan. Daarin een goed resultaat pakken en er is niets aan de hand in 2024."