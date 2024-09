Genk kan crisissfeer rond Riemer vanavond nog wat aanwakkeren: "Maar we denken niet aan hun problemen"

Hét uitgelezen moment om op bezoek te gaan in het Astridpark? Net nu de Anderlecht-supporters hun buik vol lijken te hebben van coach Riemer, mag Genk er een gooi doen naar de leidersplaats. "Maar we denken niet aan hun problemen", claimt Thorsten Fink. "Dat heb ik al geprobeerd in het verleden en dat liep fout."

Het zou weleens kunnen kolken in het Lotto Park vanavond.

De kritiekgolf richting Anderlecht-coach Brian Riemer nam afgelopen weekend nieuwe proporties aan en amper 3 dagen later wacht in een inhaalmatch tegen gedeeld leider KRC Genk alweer een stevige uitdaging.

De Limburgers swingen de laatste weken door de competitie en willen Riemer maar wat graag het laatste duwtje geven. Alleen al omdat Genk daardoor helemaal alleen aan de leiding zou komen.

"Why not?", klonk het ook bij Thorsten Fink over de potentiële koppositie. "Ik wil mijn spelers geen druk opleggen, maar we willen aan het einde van de rit uiteraard kampioen spelen."

"We hebben voldoende aan 1 punt, maar 3 punten zou top zijn", waagde de Duitser zich zelfs al aan een rekensommetje. Een beetje vroeg op het seizoen, "maar het is gewoon fijn om te weten dat je dan bovenaan staat", vulde poulain Jarne Steuckers aan bij Stef Wijnants.