Geïrriteerde Riemer trekt zich niets aan van boegeroep RSCA-fans: "Anders zou ik een depressief man zijn"

Een 2-2 in eigen huis na opnieuw een slappe prestatie. Het Anderlecht-publiek had zaterdagavond weinig om zich aan op te trekken. De Brusselse fans lieten zich dan ook niet onbetuigd. Heel wat boegeroep rolde van de tribunes, en ook coach Brian Riemer moest het opnieuw ontgelden.

"Riemer buiten", weerklonk meermaals vanuit het Astridpark. Ook na de wedstrijd viseerden heel wat paars-witte fans hun Deense oefenmeester.

"Ik ben nooit gelukkig met een gelijkspel", reageerde Riemer meteen na de wedstrijd. "We slikken een stom eerste doelpunt, ook de tweede goal is te gemakkelijk. Het moet scherper zijn, op verdedigend en aanvallend vlak."

"In het beslissende deel van het veld moeten we onze momenten pakken en daar slagen we voorlopig niet in. Ik onthoud dat we het vandaag weggeven op stilstaande fases."

"Maar ik zie wel dat we een stap vooruit zetten in ons spel", bleef de Deen positief. "Er was meer drang voorwaarts. Ik neem veel positieve dingen mee. We moeten dit gelijkspel aanvaarden, maar het belangrijkste is dat we nog steeds ongeslagen zijn."