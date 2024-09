Anderlecht sleept voor eigen volk laat punt uit de brand tegen Westerlo, met dank aan reddende engel Stroeykens

za 14 september 2024 22:45

Anderlecht einde 2 - 2 Westerlo 9' - Doelpunt - Luis Vázquez (1 - 0) 38' - Doelpunt - Emin Bayram (1 - 1) 45+3' - Geel - Josimar Alcócer 59' - Geel - Théo Leoni 60' - Doelpunt - Luka Vuskovic (1 - 2) 60' - Geel - Jan-Carlo Simic 62' - Verv. Yari Verschaeren door Samuel Edozie 63' - Verv. Jan-Carlo Simic door Majeed Ashimeru 69' - Verv. Tuur Rommens door Jordan Bos 70' - Geel - Luka Vuskovic 80' - Verv. Matija Frigan door Adedire Mebude 81' - Geel - Bryan Reynolds 82' - Verv. Killian Sardella door Nilson Angulo 84' - Doelpunt - Mario Stroeykens (2 - 2) 88' - Geel - Majeed Ashimeru 90+3' - Geel - Roman Neustädter 90+3' - Geel - Sinan Bolat 90+6' - Geel - Nilson Angulo Jupiler Pro League - speeldag 7 - 14/09/24 - 20:45 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 9' Luis Vázquez 9' Luis Vázquez 1 - 0 38' Emin Bayram 1 - 1 Emin Bayram 38' 60' Luka Vuskovic 1 - 2 Luka Vuskovic 60' 84' Mario Stroeykens 84' Mario Stroeykens 2 - 2

Anderlecht heeft in eigen stadion geen afstand kunnen nemen van Westerlo. De bezoekers hadden zelfs lang uitzicht op de zege, maar in de slotfase redde Mario Stroeykens nog een puntje voor paars-wit, dat alweer niet kon overtuigen.

RSC Anderlecht - Westerlo in een notendop man van de match Het was een invaller die de match deed kantelen vanavond. Mario Stroeykens mocht in de tweede helft opdraven en deed dat met bravoure. Als katalysator nam hij zijn ploegmakkers op sleeptouw, zijn doelpunt leverde RSCA uiteindelijk nog een gelijkspel op. Die zal dinsdag tegen Genk wel in de basis staan, durven we vermoeden. in memoriam Vandaag is het dag op dag twee jaar geleden dat de voetbalwereld afscheid moest nemen van “Mister” Michel Verschueren. De "Zilveren Vos" was van 1981 tot 2003 de algemene manager van Anderlecht, onder zijn bewind behaalde de Belgische recordkampioen 11 landstitels. Hij kreeg een mooi eerbetoon in het Lotto Park. statistiek Met de goal van Bayram in minuut 38 maakte Westerlo dit seizoen al 9 doelpunten voor de rust. Dat is vaker dan iedere andere ploeg in de JPL.

Het Lotto Park kraaide van de pret toen ze Dendoncker in de basiself zagen. Voor het eerst sinds 13 mei 2018 was het kind aan huis opnieuw in hun paars-witte kleuren te bewonderen.



De reünie leek Anderlecht vleugels te geven: Dendoncker en co schoten prima uit de startblokken, na 9 minuten mochten de boxen al knallen.



Het was Luis Vazquez die de score opende, met de makkelijkste goal die de Argentijn ooit zal maken in zijn carrière. Aanvalsbroeder Dreyer trapte de bal pardoes tegen zijn lichaam, zonder het zelf goed te beseffen verschalkte hij zo Bolat.



Westerlo bleef niet bij de pakken zitten en zette hoog druk. Op een vrije trap mocht Haspolat dan zijn trukendoos bovenhalen.



De Turk schudde een geweldig schot uit zijn sloffen, Coosemans redde al even magnifiek. Bayram reageerde het snelst op de rebound, Sardella stond te slapen en kwam te laat.



Zo doken de pionnen van Timmy Simons verdiend met een gelijkspel de rust in, al was de manier waarop wel goedkoop.



Bayram is opnieuw de Westelse joker.

Coosemans laat zich ringeloren

Het boegeroep bij het rustsignaal was duidelijk: het moest beter bij RSCA. Opnieuw sloop er te veel afval in het spel, opnieuw was er te weinig doelgevaar.



Riemer probeerde het tij te keren met de inbreng van Stroeykens, een gouden zet. De jonkie zette samen met Dendoncker de paars-witte lijnen uit, al mocht eerst het andere kamp juichen.



Na een vreemde actie van Coosemans, die in de carambole zomaar tegen Bayram aanliep, kon de 17-jarige Vuskovic de bal simpel in zijn lege doel koppen.



Bij Anderlecht schreeuwden ze moord en brand, Verboomen zag geen graten in de goal.



Stroeykens houdt Anderlecht ongeslagen

De tijd tikte genadeloos weg, maar met nog 5 minuten reguliere speeltijd op de klok zorgde Stroeykens voor de verlossing.



Na een lekkere combinatie tussen Angulo en Leoni was hij het eindstation, oog in oog met Bolat faalde Stroeykens niet.



Een ultieme vrije trap werd nog vakkundig de nek omgewrongen door Amuzu, naar het beeld van zijn (ongelukkige) wedstrijd. De 2-2 bleef op het scorebord staan.



Zo pakt Westerlo een punt mee naar de Kempen, Anderlecht blijft ongeslagen meedraaien in de kop van het klassement.



Al was het spel opnieuw niet om warm van te worden op deze frisse septemberavond, dinsdag (inhaalmatch) tegen Genk volgt een nieuw examen.

Stroeykens sloeg nog toe in het slot.

Timmy Simons: "De fighting spirit van dit team is ongelooflijk"

Timmy Simons (trainer Westerlo): "Als je hier 1-2 leidt, wil je die voorsprong natuurlijk vasthouden. Er waren momenten in de tegenaanval die we beter konden benutten, daar hebben we kansen laten liggen. Al wordt het dan ook oppassen dat je niet verliest natuurlijk. Onze lopende mensen hebben de verdediging van Anderlecht pijn gedaan, de fighting spirit van dit team was ongelooflijk vanavond. We konden zomaar de drie punten gepakt hebben"



Sinan Bolat (Westerlo): "In het begin konden we de bal niet in de ploeg houden, maar daarna lukte het wel de match te controleren. We hebben goed gereageerd en onze momenten gepakt. De traptechniek van Haspolat is echt waanzinnig, ook op training hebben we dat al vaak gezien (lacht).

Leander Dendoncker: "Die laatste voorzet ontbrak steeds"

Leander Dendoncker (RSC Anderlecht): "Ik sta hier met een dubbel gevoel. Het was een wedstrijd met twee gezichten. We begonnen goed, maar daarna gingen ze man-op-man spelen. Dat maakte de opbouw moeilijker. In de tweede helft hadden we het overwicht, al zaten er nog té veel slordigheden in ons spel. Die laatste voorzet was bijna nooit goed. Mario (Stroeykens) valt goed in, dinsdag moeten we als ploeg beter doen. Ikzelf mis misschien nog wat matchritme, maar daar bouw ik aan."



Brian Riemer (trainer RSC Anderlecht): "Ik ben nooit gelukkig met een gelijkspel. We slikken een stom eerste doelpunt, ook de tweede goal is te gemakkelijk. Het moet scherper zijn, op verdedigend en aanvallend vlak. In het beslissende deel van het veld moeten we onze momenten pakken en daar slagen we voorlopig niet in. We hadden goede momenten aan de bal en zijn nog steeds ongeslagen, maar moesten vandaag de drie punten thuis houden."