Einde van de soap? Lokeren-Temse tekent beroep aan tegen geweigerde licentie en speelt Promotion Play-offs

Daags voor de Promotion Play-offs is het licht dan toch op groen gesprongen voor Lokeren-Temse. De Waaslanders tekenden woensdag beroep aan tegen hun geweigerde licentie voor eerste klasse en staan donderdag 'gewoon' tegen RWDM in de eindronde. Lierse legt zich er niet zomaar bij neer en onderzoekt of er nog stappen mogelijk zijn.