Amper 2 keer niet gewonnen voor de eigen fans: blijft de solide Genkse thuisreputatie ook tegen Union intact?

De Champions' Play-offs serveren vanmiddag de kraker tussen nummer 1 KRC Genk en nummer 3 Union. Bij winst komen de bezoekers op gelijke hoogte met de leider, maar punten sprokkelen in de Cegeka Arena, dat is dit seizoen allerminst evident.

Het thuisrapport van KRC Genk is dit seizoen impressionant. Van de 16 thuismatchen in de Jupiler Pro League werden er liefst 14 gewonnen. Slechts 2 teams konden iets rapen in de Cegeka Arena: Standard pakte er op speeldag 1 een puntje, net zoals KAA Gent op speeldag 27. Telkens na een 0-0-gelijkspel. "Historisch gezien kun je niet zeggen dat Genk een oninneembare vesting is, gewoon omdat de ploeg te vaak wisselvallig geweest is in het eindresultaat", zegt Sporza-journalist Stef Wijnants over de Genkse thuisreputatie. "Maar in seizoenen waarin Genk het goed doet, is het ook logisch dat ze thuis veel punten halen. Dat zag je bijvoorbeeld ook in het jaar dat Genk kampioen werd onder Philippe Clement: toen verloor Genk thuis ook amper 2 keer."

Dit seizoen kwam er dus nog niemand winnen bij KRC Genk, dat in 10 van de 16 thuismatchen de nul kon houden. Ook het doelsaldo is indrukwekkend: 34 goals gemaakt, amper 9 tegen. En daarin spelen ook de fans een rol, zegt coach Thorsten Fink over de thuisreputatie. "Ik hou van het stadion. De fans zitten hier dicht op het veld. Wij moeten in eerste instantie zelf goed spelen en dan zullen de fans wel voor de sfeer zorgen", zegt de Duitser. Maar het kan ook omgekeerd: "Tegen KV Mechelen of Westerlo waren we zelf niet zo goed, maar hebben de supporters ons wel echt geholpen. Dus het is een beetje van allebei."

"Genk heeft gewoon een leuk voetbalstadion", vindt ook Stef Wijnants. "Het is niet te groot en de hoeken zijn mooi toe. En je moet het Genk ook nageven: er is altijd veel beleving rond de matchen, zowel rond als in het stadion. Als de ploeg het dan goed doet, springen de fans mee op de kar." Coach Fink mag dan wel prat gaan op de thuisreputatie van zijn team, een heksenketel zal de Cegeka Arena toch niet meteen worden. "Genk blijft een familieclub, met veel gezinnen in de tribunes. Het is geen vijandig publiek." "De harde kern van Genk is niet te vergelijken met die van Club Brugge of Standard. Het is niet zo dat de fans er bij elke fase bovenop zit. Het is een positief publiek." Stuwt die positiviteit Genk straks naar een nieuwe thuiszege? Of geeft Union de Genkse thuisreputatie een knauw?

