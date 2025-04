In videoboodschap komt Evenepoel terug op cruciaal "foutje" tijdens Waalse Pijl: "Daardoor blokkeerden mijn benen"

kalender wo 23 april 2025 20:49

Geen Remco Evenepoel aan de micro na de Waalse Pijl, maar vanuit zijn hotelkamer gaf hij alsnog tekst en uitleg. Over de regen, een iets te vroeg uitgedane jas en een lichaam dat in de kou blokkeerde op het sleutelmoment. "Ik was door mijn beste krachten heen in de finale", vertelt Evenepoel in een videoboodschap.



Vanuit zijn hotelkamer doet Remco Evenepoel toch nog het verhaal van zijn Waalse Pijl.

Na de finish was van de kopman van Soudal - Quick-Step geen spoor meer. Kwalijk kun je het hem niet nemen dat hij na een uitgeregende editie meteen de warmte van de bus ging opzoeken. Maar in een videoboodschap stond hij iedereen dus toch nog te woord.

"Het was een hele lastige wedstrijd vandaag", klonk het bij de olympische kampioen. "Het was de eerste keer dat ik weer in zulke regenachtige weersomstandigheden moest fietsen."

"Ik voelde me eigenlijk de hele dag wel goed op de fiets. Daarom hebben we met het team ook een strak tempo gereden", vertelt Evenepoel, die om beurt ook zijn ploegmakkers bedankt voor het harde labeur.

Enkel het foutje en mijn laatste anderhalve minuut koers waren moeilijk. Remco Evenepoel

Maar onze landgenoot is ook zelfkritisch. "De fout die ik maakte, was het te snel uitdoen van mijn regenjas. Bij de eerste keer de Muur van Hoei had ik het te warm en deed ik die uit. Ik hoopte dat het toen wel ging stoppen met regenen, maar uiteindelijk werd het enkel maar erger."

"Naar de finale toe kreeg ik best wel wat koud, waardoor ik toch wel wat energie verloor en in de finale door mijn beste krachten heen was. Dat is een fout die ik zelf maak, en waar ik mezelf ook enkel de schuld voor kan geven."



Evenepoel in de barre weersomstandigheden.

Zo zakte Evenepoel al snel door wanneer Pogacar net aan zijn ultieme aanval begon. "Eigenlijk was ik steeds goed gepositioneerd, maar wanneer Tadej (Pogacar, red.) aanging en de echte explosiviteit moest aangewend worden, voelde ik dat mijn benen blokkeerden."

"Het gevoel ervoor was supergoed, dus dat kan ik enkel op de koude steken. Het was speciaal om zo te plafonneren."

Toch laat Evenepoel zich niet uit zijn lood slaan. Integendeel, meteen gaat de blik alweer op zondag. Met Luik-Bastenaken-Luik staat er weer een hoofddoel.

"In het algemeen heb ik een goed gevoel gehad vandaag. Ik zat steeds vooraan en ik zag mijn ploegmakkers ook sterk presteren. Dat werkt alleen maar motiverend voor zondag. Enkel het foutje en mijn laatste anderhalve minuut koers waren moeilijk", besloot hij.