Pascal Wehrlein kroont zich tot wereldkampioen, Rowland grijpt zege in Londen

Pascal Wehrlein (Tag Heuer Porsche) heeft zich zondag in de ePrix van Londen tijdens de zestiende en laatste manche tot wereldkampioen in de Formule E gekroond. De Duitser werd in de Britse hoofdstad tweede achter de Brit Oliver Rowland (Nissan), Stoffel Vandoorne (DS Penske) eindigde als negende.