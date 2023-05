Waarom Lewis Hamilton toch even gevloekt heeft toen GP in Imola werd uitgesteld

Want beide rijders kijken al weken hoopvol uit naar de nieuwe onderdelen, in de hoop dat de meervoudige wereldkampioenen eindelijk de juiste richting zijn ingeslagen.

Voor Mercedes was de afgelasting van de GP van Emilia-Romagna een sportieve streep door de rekening. De renstal had gehoopt om in Imola de upgrades aan de auto door te voeren, maar Lewis Hamilton en George Russell moeten nog een weekje extra geduld oefenen.

We denken dat die richting degene is waardoor we in de toekomst weer kunnen strijden om zeges en titels.

Tijdens de opener van het seizoen in Bahrein was al duidelijk dat Mercedes niet zou kunnen wedijveren met Red Bull. Toto Wolff en co beslisten toen om een hele nieuwe weg in te slaan met het ontwerp van de auto.

Deze upgrades, een nieuwe ophanging voorin met bijpassend aerodynamisch koetswerk en een nieuwe vloer, zijn daar de eerste vruchten van. De nieuwe onderdelen hebben Mercedes veel ontwikkeltijd en windtunneltijd gekost.

"Ik hoop dat de aerodynamische aanpassingen een stap zijn in de juiste richting", zei ingenieur Andrew Shovlin. "We hopen dat ze de auto sneller zullen maken, zowel in de kwalificaties als in de race."



"Maar de sleutel hier is dat we niet enkel kijken naar snellere rondetijden, maar dat we een heel andere richting zijn ingeslagen in de ontwikkeling van de auto. We denken dat we met die keuze in de toekomst weer kunnen strijden om zeges en titels."