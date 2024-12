"Mag ik opgeven?" De lijdensweg van Lewis Hamilton in Qatar: valse start, lekke band en straf

De kans is groot dat Lewis Hamilton de dagen aan het aftellen is tot hij zijn transfer naar Ferrari mag maken. De zevenvoudige wereldkampioen beleefde een nachtmerrie tijdens de GP van Qatar en vroeg zelfs of hij mocht opgeven.

Vorige week in Las Vegas stapte Lewis Hamilton nog met een glimlach uit zijn Mercedes nadat hij een inhaalrace had afgesloten op de 2e plaats. Maar tijdens het weekend in Qatar hebben we die glimlach niet gezien.

Hamilton kon nooit de prestaties van zijn ploegmaat George Russell evenaren en beleefde een nachtmerrie van een race. Het begon met een valse start waardoor hij een tijdstraf opliep: "Sorry, jongens", zei hij over de boordradio.

Daarna ging het van kwaad naar erger. Hij kloeg over zijn Mercedes, kreeg af te rekenen met een lekke band én reed te snel in de pitstraat achter de safety car. Dat leverde nog een straf op: een drivethrough.

Daarbij moet een rijder een ronde door de pitstraat passeren. Hamilton zag het niet meer zitten en vroeg aan zijn ingenieur of hij mocht stoppen. "Mag ik stoppen, maat?". Het antwoord was duidelijk: "Negatief." Hamilton reed uiteindelijk als 12e over de finish.