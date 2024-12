De Mil viste hem op uit B-ploeg, Nikola Stulic bedankte met 2 goals en uitnodiging voor kerst: "Zal iets lekkers maken"

ma 9 december 2024 22:49

Heeft Charleroi-coach Rik De Mil plots een onverwachtse troef achter de hand? Hij haalde Nikola Stulic terug uit de beloften, de Serviër schonk zijn trainer een Sinterklaascadeau met 2 goals op Antwerp. "We wilden hem eigenlijk uitlenen, alleen is die uitleenbeurt er nooit van gekomen", deed De Mil zijn verhaal in Extra Time.

Al na amper 2 minuten eiste een Carolo alle spotlights van De Bosuil op. Nikola Štulic, tot een maand geleden nog gedegradeerd naar de B-ploeg van Charleroi, knalde zijn team toen al op voorsprong tegen Antwerp. Het begin van een sterke partij, waarin de Serviër later ook nog een tweede keer zou prikken - naast onder meer een balletje voorlangs en een trap op de lat. In het Zwarte Land zitten ze dus al vol goeie hoop. Hebben ze eindelijk hun spits gevonden? Ook tegen Genk en Standard liet hij al goeie dingen zien. "In de Waalse derby raakte hij twee keer de paal. Bij één fase dacht ik: "Wow, dit is iets. Die actie was echt top", stak Filip Joos zijn lof niet weg in Extra Time. Maar Charleroi-coach Rik De Mil springt er wat voorzichtiger mee om. "Het zal in de toekomst moeten blijken of we onze nieuwe spits hebben. Hij is in elk geval wel iemand die aanwezig is in de box en zijn eigen kansen creëert."

Ik had een goeie band met hem en heb hem in september gezegd: "Jouw seizoen begint nu." Rik De Mil

Bij Peter Vandenbempt borrelde al snel de vraag op waar heel wat kijkers mee zaten. "Waar heeft hij dan eigenlijk gezeten?", merkte de analist op. Al kende hij het antwoord eigenlijk al: bij de beloften. Niet door ongepast gedrag, zoals weleens gebeurt. Bij Charleroi hadden ze eigenlijk gewoon een luxeprobleem. "Kijk, we hadden 5 diepe spitsen aan het begin van het seizoen", legde De Mil uit. "Dat is veel te veel, we wilden één nummer 1 spits halen. Badji werd daarom ook verkocht, maar je zit natuurlijk ook met het gegeven van het aantal Belgen in je selectie." En zo verdween Stulic van het toneel bij de A-ploeg. "Al is hij wel iemand die veel potentieel heeft. De club had dus beslist om hem uit te lenen, alleen kwam die uitleenbeurt er nooit." "Ik had wel een goeie band met hem en heb hem in september dan gezegd: "Jouw seizoen begint nu." We gaven hem 6 weken voorbereiding en lieten hem spelen bij de beloften. Op een bepaald moment liep het goed op training en door omstandigheden kreeg hij zijn kans." "Zo zie je maar: in het voetbal kan alles rap veranderen", lachte Stulic' oefenmeester.

Wie is de uitvinder van de panenka?

Enter Nikola Stulic in de uitzending. Na het verhaal van Rik De Mil mocht de lange Serviër zelf de klassieke ja/nee-vragen beantwoorden. "Of het veld op De Bosuil beter was dan de velden waar ik met de beloften ging spelen?" Meteen verscheen er een enorme glimlach op het gezicht van de spits. "Goeie vraag. Natuurlijk", straalde hij. "Al had ik er zondag wel minstens 3 moeten maken." Zijn ogen gingen daarna nog wat meer fonkelen, want er werd een vleugje genialiteit van de Serviër van onder het stof gehaald: een panenka in zijn eigen land. "Hoe heb je die gevonden? Die panenka was mijn beste doelpunt ooit", grapte hij. "Het jaar ervoor miste ik een penalty met Partizan in de finale, dus ik moest dat wel op een of andere manier goedmaken. Het was bovendien heel grappig omdat ik ook een uitdagende viering bovenhaalde. Nadien had ik wat problemen met hun fans." Alleen was Stulic even vergeten waar de panenka eigenlijk vandaan kwam. "Pirlo heeft hem in elk geval weer populair gemaakt, maar 50 jaar geleden was er die ene vent ... Ik ben zijn naam vergeten." Joos kon er wel om lachen: Panenka, hoe heette die weer?", knipoogde hij.

Ik zal de trainer iets lekkers maken als hij wil. Nikola Stulic