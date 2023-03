Lewis Hamilton zet Mercedes op scherp: "Ze hebben niet naar mij geluisterd"

Vorig jaar kwam Mercedes er lang niet aan te pas, tegen het einde van het seizoen konden ze de kloof op Red Bull en Ferrari een beetje dichten en de zege van George Russell in Brazilië gaf de hoop dat Mercedes dit jaar wel zou meestrijden om zeges.

Maar in de wintertesten én de eerste GP van 2023 kwam die wens niet uit. Lewis Hamilton eindigde als 5e, Russell als 7e. "Ik heb vorig jaar duidelijk benoemd wat de problemen van de auto waren", zegt Hamilton. "Ik heb met zo veel auto's gereden in mijn carrière, dat ik wel weet wat een goeie auto nodig heeft."

Hamilton zegt dat er niet geluisterd is naar zijn advies. "Het gaat over rekenschap afleggen. Toegeven en zeggen: "Weet je wat, we hebben niet naar jou geluisterd en we staan niet waar we zouden moeten staan". We hebben het niet juist aangepakt."

"Maar dat betekent niet dat we het niet kunnen oplossen. We blijven de meervoudige wereldkampioen. We moeten ons concentreren op de balans in de bochten, alle zwakke punten aanpakken en als team aan de slag gaan."