5 lessen na de eerste F1-race: Verstappen overheerst, Alonso amuseert, McLaren frustreert

Max Verstappen wereldkampioen?

Mogen we Max Verstappen nu al uitroepen tot wereldkampioen van 2023? De titelverdediger reed gisteren al fluitend naar zijn eerste zege in Bahrein.

Een jong veulen van 41

De tweevoudige wereldkampioen leeft helemaal op in zijn pijlsnelle en groene bolide. Vraag het maar aan George Russell (Mercedes), Carlos Sainz (Aston Martin) én Lewis Hamilton (Mercedes). Allemaal gingen ze onderuit in de duels met het jonge veulen van 41.

Mercedes terug naar de tekentafel?

Na de kwalificaties wist de Duitse renstal al hoe laat het is. "Ik denk niet dat ons pakket op termijn competitief zal zijn", sprak teambaas Tot Wolff. "We moeten de koppen bij elkaar steken. Niets is heilig."

Logan Sargeant beste nieuwkomer

Met Oscar Piastri (21), Logan Sargeant (22) en Nyck de Vries (28) stonden 3 nieuwkomers aan de start van het F1-seizoen.

Sargeant presteerde het best. De Amerikaan stuurde zijn Williams naar een 12e plaats, De Vries werd verdienstelijk 14e met zijn AlphaTauri, Piastri (McLaren) viel uit.

Een bevestiging dat Williams niet langer de risee van de klas is? De renstal met een rijk verleden lijkt dit seizoen eerder mee te spelen in de middenmoot dan in de staart van het peloton. Alex Albon (10e) finishte zelfs meteen in de punten.

De Amerikaanse uitbaters van de Formule 1 zullen alvast opgetogen zijn met de race van Sargeant. De koningsklasse van de autosport wint aan populariteit in de VS en met 3 races op Amerikaanse bodem (Miami, Texas en Las Vegas) zal Sargeant luid toegejuicht worden.