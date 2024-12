Einde verhaal: GP in Zandvoort verdwijnt na 2026 van de Formule 1-kalender

wo 4 december 2024 08:28

Nog 2 edities en dan is het afgelopen: de Dutch Grand Prix in Zandvoort verdwijnt na 2026 van de Formule 1-kalender. Dat heeft de organisatie bekend gemaakt. "Het is ónze keuze", benadrukt racedirecteur Robert van Overdijk bij de NOS.

De Dutch Grand Prix in Zandvoort stond sinds 2021 op de F1-kalender. Met Max Verstappen als nationale held lokte de grote Prijs telkens een massa volk naar de Nederlandse badplaats. Maar de oranje gekleurde tribunes zullen we vanaf 2027 dus niet meer zien, want in 2026 vindt de laatste editie van de Dutch Grand Prix plaats. "Er lagen diverse opties op tafel om door te gaan. We konden rouleren met andere circuits en er waren ook mogelijkheden om jaarlijks door te gaan. We hebben veel afwegingen gemaakt en dit is de uitkomst. Het is ónze keuze", vertelt racedirecteur Robert van Overdijk aan de NOS.

Laten we eerst nog genieten van de twee raceweekends die nog op komst zijn. Robert van Overdijk