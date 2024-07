VIDEO - De woelige, maar succesvolle race van McLaren in Hongarije: Norris discussieert en Piastri triomfeert

Net wanneer de wagen van McLaren zijn toppunt lijkt te bereiken, is er wat hommeles tussen de rijders. Lando Norris was op zegekoers in de Grote Prijs van Hongarije, maar hij moest de overwinning laten aan teamgenoot Oscar Piastri. "Je gaat het team en Piastri nog nodig hebben", klonk het in de teamradio.