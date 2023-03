Mercedes plant "radicale" veranderingen na kritiek Hamilton en sneer van Red Bull

Ongetwijfeld zijn de woorden van Hamilton het hardst binnengekomen bij Wolff.

De Oostenrijkse teambaas had in Bahrein zelf al de pijnlijke conclusie gemaakt dat het "verkeerd" was om vast te houden aan het concept van 2022, maar de kritiek van Hamilton strooide nog wat zout in de wonde.

Wolff deed zijn uiterste best om de rangen nog te sluiten - "we blijven bij elkaar en dat zal niet veranderen na een slechte start" - maar het kon niet verbloemen dat Mercedes voor een aartsmoeilijke taak staat.

Het is geen toeval dat de Duitse constructeur net nu een video lanceert waarin het "radicale veranderingen" aankondigt. Het design zonder sidepods - de luchthappers aan de zijkant - gaat waarschijnlijk op de schop.

"Gezien de kloof met de voorste teams kijken we naar grote aanpassingen en radicale veranderingen", bevestigde Mercedes-ingenieur Andrew Shovlin.

"Maar daar heb je tijd voor nodig, dat lukt niet van de ene op de andere dag. We hebben veel werk te doen, want het "zuivere tempo" van de wagen is niet goed genoeg."

Heeft Helmut Marko dan toch gelijk? De race op het circuit van Bahrein gaf de waardeverhoudingen misschien niet helemaal juist weer, maar de achterstand van Mercedes lijkt toch te groot om snel goed te maken.