Een unieke collectie van zo'n 360 miljoen euro: 69 F1-bolides van voormalig F1-paus Ecclestone worden geveild

De intussen 94-jarige Bernie Ecclestone was jarenlang de sterke man van de Formule 1, de koningsklasse van de autosport. Nadat de F1 overgenomen werd door het Amerikaanse Liberty Media, werd de Brit in 2017 aan de kant geschoven.

Ecclestone verzamelde door de jaren heen in totaal 69 F1-bolides, die over een periode van 70 jaar in de Formule 1 gebruikt werden. Het wordt beschouwd als de belangrijkste collectie van racebolides ter wereld.

Zo zitten er wagens in van Michael Schumacher, Sterling Moss, Ayrton Senna, Alberto Ascari, Niki Lauda en Nelson Piquet.