Waarom de Spaanse (auto)sportfans helemaal in de ban zijn van 33

Overal zien de Spaanse fans het getal opduiken. Zoals: Alonso krijgt in Barcelona box nummer 33 toegewezen.

Voor een 33e zege kan Alonso op de steun van het vaderland rekenen. Op de sociale media is 33 trending.

Zijn laatste zege, nummer 32, boekte hij als Ferrari-rijder in 2013... in Spanje.

5 keer al dit seizoen eindigde hij in de top 3 van een race. Alleen winnen, lukte hem nog niet.

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso zit eindelijk nog eens in een competitieve auto. In de groene Aston Martin stapelt de 41-jarige Spanjaard de podiumplaatsen op.

Toptennisser Carlos Alcaraz: "33 soon"

Na een overwinning op het toptoernooi van Miami zette hij niet zijn handtekening op de lens van de camera, wel de boodschap: "33? Soon."

Ook Carlos Alcaraz , de nummer 1 in het tennis, leeft mee met Fernando Alonso.

Alonso zag de boodschap verschijnen via de sociale media. "Sluit deze man op", lachte hij. "Je bent een fenomeen!"

Deze ging ook niet onopgemerkt voorbij in Spanje: de 33e overwinning van Carlos Alcaraz in een Masters 1.000-toernooi. Met een knipoog naar... Fernando Alonso.

Verstappen: "Zou best blij zijn voor Alonso"

"Op een manier zou ik hem graag vaker zien winnen. Ik zou best blij zijn als Alonso zijn 33e overwinning boekt."

Niet groot, want Red Bull - en Max Verstappen in het bijzonder - steken er dit seizoen met kop en schouders bovenuit.

Blijft de vraag: hoe groot is de kans dat Fernando Alonso in Barcelona zijn 33e overwinning boekt in de Formule 1?

Alonso: "Ga niet meteen aan zege denken"

En Fernando Alonso zelf? Die blijft met zijn voeten op de grond. Hij weet ook dat het geen sinecure is om de hegemonie van Red Bull te doorprikken.

"Of nummer 33 er in Barcelona komt? Dat denk ik niet", zei de ervaren Spanjaard vorig weekend in Monaco.

"In de kwalificaties was het erg close, maar in de race zelf reed Red Bull weer dominant", wist Alonso, die op het trage stratencircuit als tweede finishte.

"Ook in Barcelona hoef ik niet meteen aan de zege denken. Dan ga ik iedereen moeten teleurstellen", vreest hij.