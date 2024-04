Braziliaanse voetballegende Marta (38) zwaait na dit seizoen af bij de Seleçao

Maar vooral in het kanariegele shirt van Brazilië maakte Marta naam en faam. Met de Seleçao haalde ze als piepkuiken tweemaal de olympische finale, in 2004 en 2008, maar ze verloor beide. Ook de WK-finale in 2007 kon ze niet winnen. De Copa America won ze wel viermaal: in 2010, 2014, 2018 en 2022.

Op clubniveau maakte ze in Europa naam bij het Zweedse Umea en in eigen land bij Santos. Ze won de Champions League voor vrouwen in 2004 en haalde nog driemaal de finale. In 2009 schreef ze ook de Copa Libertadores op haar naam.

Er is een moment waarop we moeten aanvaarden dat de tijd is gekomen. Ik ben hier heel rustig over.

Marta kwam in 175 interlands (een record) tot 116 goals (ook een record), maar aan dat verhaal komt weldra een eind. "Dit is mijn laatste jaar bij de nationale ploeg", sprak ze donderdag tegen CNN Esportes.



"Er is een moment waarop we moeten aanvaarden dat de tijd is gekomen. Ik ben hier heel rustig over, want ik zie met groot optimisme deze ontwikkeling die we hebben met betrekking tot jonge atleten", sprak de zesvoudige Wereldvoetbalster van het Jaar.



Of Marta deze zomer nog een laatste keer naar de Olympische Spelen gaat, is nog niet duidelijk. "Als ga, zal ik van elk moment genieten. Want of ik nu wel of niet naar de Spelen ga: dit is mijn laatste jaar bij de nationale ploeg en dat staat vast."