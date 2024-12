Messi verkozen tot MVP in de MLS, maar Argentijn oogst kritiek omdat hij voeten veegt aan jaarlijkse traditie

Lionel Messi heeft voor het eerst de trofee voor MVP (Most Valuable Player) in de Amerikaanse MLS gekregen. Maar de Argentijnse voetbalgrootheid van Inter Miami lijkt niet echt wakker te liggen van zijn zoveelste prijs. Een ongeïnteresseerde Messi haalde zijn neus op voor het jaarlijkse MVP-persmoment.

21 goals en 11 assists in 22 competitiewedstrijden. De statistieken van de 37-jarige Lionel Messi oogden afgelopen seizoen indrukwekkend bij het Amerikaanse Inter Miami. Een verrassing was het dan ook niet dat Messi vrijdag de trofee voor MVP kreeg in de Major League Soccer.

Messi troefde zo onder anderen Christian Benteke af. De voormalige Rode Duivel kroonde zich tot topschutter met 23 competitiedoelpunten voor DC United.

Ook Messi's ploegmaat Luis Suarez, de Braziliaan Evander (Portland Timbers) en de Colombiaan Cucho Hernandez (Columbus Crew) waren genomineerd. Vorig jaar werd de Argentijn Luciano Acosta van FC Cincinnati verkozen tot Beste Speler van de MLS.