Dante Vanzeir schrijft geschiedenis met NY Red Bulls en haalt als laagst geplaatste team de finale van MLS

zo 1 december 2024 08:51

Dante Vanzeir en zijn teammaats van New York Red Bulls hebben de finale van de MLS-competitie bereikt. Ze versloegen in de finale van de Eastern Conference Orlando City met 0-1. Andres Reyes maakte het doelpunt. In de grote finale wacht zaterdag het LA Galaxy.

Dante Vanzeir heeft zijn aandeel in de finaleplaats met goals in de kwartfinale en halve finale, gisteren speelde onze landgenoot 70 minuten mee.



Op bezoek in Orlando zag hij kort na de rust de Colombiaanse international Reyes met het hoofd de beslissing vellen.



New York Red Bulls is als 7e reekshoofd in het Oosten het laagst geplaatste team dat ooit de finale haalde. Het is hun 2e MLS-finale, in 2008 verloor het de eindstrijd van Columbus Crew met 3-1.



Datzelfde Columbus Crew wipte NY Red Bulls dit jaar in de eerste play-offronde met een dubbele overwinning tegen de regerende kampioenen.

Ex-Anderlecht-speler trapt LA Galaxy naar finale

De finale van de MLS Cup, de trofee voor de Amerikaanse kampioen, is op 7 december op het veld van LA Galaxy in Carson, Californië.



Dat versloeg in de westelijke finale de Seattle Sounders. Dejan Joveljic (ex-Anderlecht) maakte 5 minuten voor het einde de enige treffer, de Bosnisch-Servische spits, die in 2020 verhuurd werd aan Anderlecht, maakte al 5 goals in de play-offs. "Dit is de belangrijkste goal uit mijn carrière", sprak Joveljic.



Los Angeles Galaxy mikt op een 6e titel, maar het is wel 10 jaar geleden dat het nog eens de finale haalde. Het was de beste in 2002, 2005, 2011, 2012 en 2014.



Vanzeir en co. hadden het reguliere seizoen op de 7e plaats beëindigd, op ruime afstand van het Inter Miami van Lionel Messi. De topfavoriet voor de titel sneuvelde vervolgens in de eerste ronde tegen Atlanta United. LA Galaxy werd tweede in het reguliere seizoen van de Western Conference achter stadsgenoot Los Angeles FC.