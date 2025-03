VIDEO - Benteke en Cuypers verdelen de buit in MLS-match met 3 Belgische goals en heerlijke omhaal

Christian Benteke en Hugo Cuypers hebben zich zaterdagavond laten opmerken in de MLS. In het duel tussen Chicago Fire en DC United schonk Benteke de bezoekers al snel een voorsprong, maar dankzij een tweeklapper van Cuypers ging Chicago erop en erover. In het slot kon DC alsnog een punt kapen: na een penaltymisser van Benteke scoorde Jacob Murrell nog een straffe omhaal.